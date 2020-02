Ciberataques que matan a las empresas

Ocurrió en un reciente congreso del sector. Un responsable de seguridad de una empresa estadounidense contó a un profesional español la enorme preocupación que hay en su país por los ataques a centros sanitarios. Y no, como se podría pensar, por el simple secuestro o robo de datos. “Hablaba de que temen, por ejemplo, que una manipulación de los historiales pueda cambiar el grupo sanguíneo de los pacientes. Solo eso podría tener consecuencias catastróficas”, relata el receptor de la confidencia. Una serie de ataques registrados a mediados de 2017 en el sector de fabricantes de medicamentos ya puso en guardia a las farmacéuticas, aunque eso no ha evitado que se sigan dando casos. Bayer reconoció hace dos semanas que un malware llamado Winnti se infiltró en sus ordenadores el año pasado. Su unidad de defensa limpió los sistemas afectados y no encontró pruebas de la fuga de datos, pero Costin Raiu, director de su equipo de seguridad, reconoció que “sólo porque una empresa haya evitado con éxito un episodio no significa que el grupo de criminales que estén detrás de Winnti no lo vuelva a intentar”.

¿Cómo debe afrontar el sector sanitario estos problemas? Xabier Mitxelena, de Accenture, cree que “es un objetivo fácil porque tiene muchas puertas de entrada”. La consultora hace simulaciones periódicas en hospitales y señala que, como sector crítico, las empresas “tienen que tomarse más en serio los riesgos de la tecnología”. En especial, habla de la “sensibilización de los médicos” y de la importancia de establecer comunicaciones seguras. Marco Merino, responsable de tecnología de la empresa genómica Veritas Intercontinental, observa dos derivadas del problema. La primera se refiere a los datos personales sobre salud: “Su exposición es muy grave y puede ser utilizada con malicia con una finalidad de chantaje o como herramienta de presión sobre ciertos colectivos. Esto genera millones de pérdidas anuales, como se puede comprobar en los informes del sector”. En segundo lugar está la información clínica que las empresas utilizan para la investigación y desarrollo de nuevos fármacos. “Estamos, por tanto, en una situación de espionaje industrial. Por fortuna, ya existen modelos muy evolucionados de protección”.

Los servicios públicos

En el sector público la cuestión es parecida. La información de varios Ayuntamientos en Estados Unidos (desde Baltimore hasta Atlanta o Nueva Jersey, pero también ciudades pequeñas como Riviera Beach y Lake City) ya ha sido saqueada por ciberdelincuentes, y algunas de estas ciudades han optado por pagar un rescate para poder atender a sus ciudadanos. En España se empiezan a dar casos, como el que afectó en octubre al Ayuntamiento de Jerez a través de un correo electrónico y bloqueó todos los ordenadores. Un mes antes, otros consistorios españoles, como el de Bilbao, habían sido asaltados por el mismo virus sin tanto éxito. Los vecinos de la ciudad andaluza tuvieron que soportar durante varios días el bloqueo de multitud de trámites, como el padrón o cambios de domicilio. La alcaldesa, Mamen Sánchez, se negó a pagar rescate alguno.