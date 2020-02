Quejas por el Hospital de Torrejón un mes después del ataque informático

Hace cuatro semanas, el Hospital Universitario de Torrejón —público de gestión privada, del grupo Ribera Salud—, sufrió un ataque informático, un virus provocó un apagón que duró varios días y que devolvió el papel y el boli a los mostradores. Se formó un gabinete de crisis que, según la Consejería de Sanidad, trabajó de forma ininterrumpida hasta "aclarar" y "contener" algunas cuestiones: que el virus no afectara a ningún otro centro de la red madrileña de salud y que no se produjera robo de información. Sanidad aseguró, y asegura, que ni una cosa ni la otra. Un mes después, el sistema no ha sido totalmente restablecido y algunos profesionales de Atención Primaria hacen referencia a cierto "caos", "protocolos que no funcionan" y quejas de pacientes a los que no están llegando las citas y que van a preguntar qué ocurre a sus médicos de cabecera.

Ni el módulo de receta electrónica ni el circuito de resultados de citologías ni el correo electrónico, una vía que usaban los centros de salud para gestionar ciertas citas, desde el pasado 17 de enero no están operativas ninguna de esas funcionalidades. Según algunos profesionales que trabajan en Atención Primaria, "hay un problema de continuidad asistencial". Uno de ellos hace referencia al mail, por ejemplo, que usaban para las citas para realizar ecografías. "Ya antes del virus no se podían citar porque no tenían agenda abiertas y había un protocolo establecido. Apuntábamos los datos en un archivo y lo mandábamos al hospital vía mail para que ellos les llamaran y les dieran cita". Ahora, asevera, esos correos son devueltos: "Desde el día 17 [de enero]. Es decir, hay cientos de personas esperando cita y va a ser imposible que les llamen porque no les llegan los listados. Parece que a nadie le importa que haya ecografías pendientes de citar, muchas de ellas preferentes".

El centro niega algunos de esos fallos y, respecto a otros, no hace alusión. "Los pacientes están recibiendo por sms sus citas y recordatorios y también a través de llamadas telefónicas. Están siendo citados con absoluta normalidad y los médicos de Primaria tienen acceso a las agendas de los especialistas", explican fuentes del Hospital. Reconocen que hubo "incidencias puntuales para radiología, al ver desde Primaria los resultados de las pruebas" pero que se establecieron mecanismos que las corrigieron y se solventó "hace semanas": "Diariamente, los médicos que solicitan pruebas desde los Centros de Salud hacen llegar la petición al hospital, y desde el hospital se dan las citas". Además, dicen, "la receta electrónica funciona perfectamente y, de hecho, quedó validada con Consejería el mismo domingo 19 de enero. Respecto al email, efectivamente el dominio torrejonsalud.com no está operativo, pero se han habilitado direcciones concretas con otro dominio, que están a pleno rendimiento".

El profesional de Primaria asegura que “es cierto que funcionan muchas cosas que antes no”. Por ejemplo, las citas de rayos o las ecografías: “Desde ayer [por el miércoles] abrieron unos poquitos huecos de ecografías para junio”. Pero se reitera en todo aquello que no funciona. Otra profesional de otro Centro de Salud, asegura que “quizás estén habilitadas las cuentas de correo, pero no están comunicadas a los centros”. Y tanto uno como otra aseguran que “hasta hace un día, la gente venía al centro por recetas”.

Desde Comisiones Obreras cuentan que no hay novedades respecto a lo que ya denunciaron en su momento, que, según sus delegados, se estaban derivando pacientes tanto al Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares como al Hospital del Henares, en Coslada, ambos de titularidad pública y gestión pública. El sindicato afirma que "la asistencia a los usuarios ya no está afectada por esto", aunque, puntualizan, "eso no quiere decir que no haya otras deficiencias".

El servicio de soporte informático del hospital, Madrid Digital y la Dirección General de Sistemas de Información trabajan desde el 17 de enero, el viernes que se produjo el ataque; una semana después, el centro comunicó que el sistema ya había alcanzado una recuperación del 60%. 20 días más tarde, se mantienen en algo más del 80%. “El equipo de sistemas de información sigue trabajando para recuperar la normalidad en el centro, aunque ya se están realizando grandes avances a falta de algunas integraciones entre sistemas clínicos”, publicó el centro en su web hace unos días. E insistían en que, en cuanto al ámbito asistencial, “las consultas, las intervenciones y la atención a los pacientes en el servicio de Urgencias, aunque con algún posible retraso puntual, se han desarrollado con normalidad en todo momento”. En Urgencias, dicen algunos profesionales, "puede ser, pero normalidad en todo momento no es algo que describa el último mes".

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram