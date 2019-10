‘Ryuk’, el virus informático que ha devuelto al papel al Ayuntamiento de Jerez

‘Ryuk’ tiene la culpa de que el Ayuntamiento de Jerez haya tenido que realizar un viaje forzoso al pasado. Así se llama el virus informático que ha obligado a cambiar los ordenadores por papel, los trámites telemáticos por los presenciales y la velocidad de la red por la paciencia cara a cara. La localidad gaditana ya va camino de los tres días de bloqueo por culpa de un ciberataque que impide a centenares de trabajadores acceder a archivos alojados en más de 50 servidores y cuyo acceso ha quedado encriptado.

Fue la mañana del pasado miércoles cuando el virus penetró en la red del Consistorio. “Ha sido a través de correos electrónicos”, ha asegurado este viernes la alcaldesa jerezana Mamen Sánchez. De inmediato, la entrada a los archivos que se almacenan en el sistema quedó cercenada por un virus tipo ‘ransomware’ —un programa que bloquea el ordenador y obliga al pago de dinero por recuperar la información— que fue creado el pasado 27 de septiembre. La novedad del ataque hizo posible se saltase los controles de los antivirus del Consistorio, según han precisado fuentes del Ayuntamiento.

Ante la “envergadura” del ataque, tal y como lo ha definido Sánchez, el Consistorio ha pedido ayuda al Ministerio del Interior. Está previsto que tres expertos del Gobierno lleguen a Jerez a lo largo del fin de semana para colaborar con los informáticos del Consistorio que suman ya tres días intentando subsanar un problema que mantiene a la institución local con multitud de trámites bloqueados.

Nada más descubrir que había sido atacado, el Consistorio se ha puesto en contacto con otras instituciones que han sufrido vulneraciones similares. “Hay muchísimas ciudades que se han visto afectadas, lo mejor es hablar con ellos para saber cómo lo han podido resolver”, ha señalado Sánchez. El Ayuntamiento jerezano ha encontrado hasta cuatro ayuntamientos del País Vasco, entre ellos el de Bilbao, que se vieron atacados en el mes de septiembre. Gracias a este contacto, en Jerez han llegado hasta una empresa que colaboró con el Ayuntamiento bilbaíno y cuyos técnicos también viajarán hasta Cádiz para colaborar en zanjar el ataque.

La Oficina de Coordinación Cibernética del Ministerio del Interior apunta que este tipo de ataques tanto a empresas privadas como administraciones públicas es “relativamente frecuente”. La institución del Gobierno lleva monitoreando el caso de Jerez desde el pasado miércoles en un ataque tipo ‘ransomware’ que repite un modus operandi habitual en este tipo de secuestro de datos. Tras encriptar los archivos, el ‘hacker’ solicita un pago en criptomoneda para liberar los archivos. Sánchez ha confirmado que ese paso también se ha producido en la institución que preside, pero ha advertido que su gobierno “no acepta chantajes de nadie” y que no se plantea pagar una cantidad que no ha trascendido. No fue lo que ocurrió en los ayuntamientos de las ciudades estadounidenses de Riviera Beach y Lake City —ambas en Florida— que aceptaron pagar los más de 500.000 euros en ‘bitcoins’ que les solicitaban tras permanecer dos semanas bloqueados.

Sánchez se refirió a ambos casos para ejemplificar la dimensión de unos ataques que tan solo en Estados Unidos se elevaron el pasado año a 1.493 ataques de ‘ransomware’ a víctimas que pagaron 3.161.484 euros, según estimaciones del FBI. Con todo, Sánchez ha dejado claro que no se plantea acceder a pago alguno a los ‘hackers’, aunque sí pretende liberar una partida económica de urgencia para poder pagar los servicios de la empresa que ayudó a Bilbao a recuperar el acceso a sus archivos.

Mientras que los técnicos municipales, de Interior y de dicha compañía privada se afanan en neutralizar a ‘Ryuk’, la operatividad del Consistorio jerezano ha quedado limitada al contacto directo con el usuario y el regreso al pasado. “Estamos haciendo las cosas como tradicionalmente se hacía, en papel, dentro de lo que se puede”, ha puntualizado Sánchez. La capacidad del virus de “multiplicarse” en muchos otros, según explica la regidora, ha obligado a abandonar el uso de cualquier ordenador municipal para evitar una mayor propagación del ataque.

“Lo mejor es estar cerrados como un búnker”, ha ejemplificado la alcaldesa del PSOE. Eso es lo que puede evitar que se produzca una fuga de datos que, según Sánchez, no se ha producido. Pero el daño colateral es el bloqueo de multitud de trámites relacionados con la red del Ayuntamiento que siguen sin poder realizarse. Además de la web municipal, que continúa caída, el Consistorio tampoco puede atender trámites como el de empadronamiento o cambios de domicilio que se mantienen totalmente paralizados para evitar fugas de datos.

Incluso la oficina Aquajerez, encargada de la gestión del agua, permanece cerrada ante la imposibilidad de gestionar mediciones o cambios de titularidad. Otros servicios de atención ciudadana y vinculados al papel como la consulta del censo electoral, la compulsación de documentos o los matrimonios y parejas de hecho -parcialmente- sí siguen activos. Con todo, los centenares de trabajadores municipales afectados han continuado en estos días en sus puestos de trabajo intentando atender a los usuarios en persona “pidiéndoles compresión y disculpas”, según remachan fuentes municipales.