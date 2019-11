El Banco Central chileno anuncia una histórica intervención para contener la depreciación del peso

El Banco Central de Chile ha anunciado una histórica intervención en el mercado cambiario de hasta 20.000 millones de dólares a partir del próximo lunes hasta mayo de 2020. La decisión se ha dado tras una nueva subida del dólar frente al peso chileno, mismo que llegó a cambiar hasta 828 pesos por cada divisa estadounidense marcando nuevos récords. A seis semanas del estallido social, que ha instalado la incertidumbre en el país andino desde diferentes frentes, la inyección del organismo autónomo responde a la alta volatilidad y busca detener la violenta escalada de la divisa norteamericana frente a la chilena. En los últimos dos días subió 30 pesos. Desde el pasado 18 de octubre, día que se iniciaron las protestas, 116 pesos (un alza de 16,7%).

"Más allá del nivel alcanzado por el tipo de cambio, que en parte importante refleja una mayor incertidumbre, la rapidez y sucesión de movimientos en la misma dirección han generado una volatilidad que se estima excesiva", indicó el Banco Central chileno en un comunicado. "Dado los fundamentos de la economía chilena, incluida la baja indexación al dólar, las variaciones del tipo de cambio no tienen un impacto inmediato sobre los hogares, las empresas y el sector público, y su traspaso a inflación es, en general, moderado. Aun así, un grado excesivo de volatilidad del tipo de cambio dificulta la formación de precios, y las decisiones de gasto y producción de personas y empresas. Asimismo, afecta el sano ajuste de la economía y genera inquietud en los mercados", agregó la entidad bancaria.

La última vez que el Banco Central había intervenido directamente en el mercado cambiario fue en 2011, sin embargo, se trata de la mayor operación de este tipo desde que en 1999 debutó en Chile el sistema de tipo de cambio flexible. La nueva e histórica inyección se hará a través de dos modalidades: venta de dólares spot por un monto de hasta 10.000 millones de dólares y ventas de instrumentos de cobertura cambiaria, también por hasta 10.000 millones de dólares. La intervención se aplicará a partir del próximo 2 de diciembre y hasta el 29 de mayo. El organismo informará cada viernes del monto, los términos y las condiciones de las subastas.

El mercado ha reaccionado a la incertidumbre que se vive en Chile desde hace seis semanas. Las protestas y la violencia, que no ha logrado contenerse pese a las medidas de anuncios sociales y a una nueva Constitución que tendrá un plebiscito en abril próximo, tienen al país funcionando a media máquina. Hacienda no ha descartado una recesión técnica en 2020 y se estima 300.000 nuevos desempleados hasta fines de diciembre. La destrucción de la infraestructura pública y privada es todavía incuantificable. De acuerdo con cálculos de los gremios, unas 20.000 pequeñas y medianas empresas podrían declararse en quiebra debido a las consecuencias del estallido social. Las grandes compañías también han sufrido: Walmart ha contabilizado 1.300 eventos -entre saqueos e incendios- que han dejado 35 supermercados quemados, 18 completamente destruidos y 97 actualmente cerrados. "Han puesto en riesgo la fuente laboral de cerca de 5.000 personas", señaló Walmart en un boletín de prensa. Luego del anuncio de intervención cambiaria, en transacciones after market el dólar bajaba cerca de 23 pesos chilenos, hasta ubicarse en los 805.