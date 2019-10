Funcas rebaja al 1,9% su previsión de crecimiento del PIB para 2019 y apunta a un “final de ciclo, no una recesión”

La ralentización de la economía se agudiza. El servicio de estudios de Funcas ha realizado un fuerte ajuste a la baja de sus previsiones de crecimiento para la economía española. Este año el PIB crecerá un 1,9%, tres décimas menos de lo previsto anteriormente. Y en 2020 la actividad avanzará un 1,5%, cinco décimas menos que en el pronóstico precedente. "El impulso de la demanda interna ha disminuido y el empleo aumenta con menor intensidad. Los datos apuntan a un final de ciclo, no a una recesión", ha explicado el director general de Funcas, Carlos Ocaña.

Pese al deterioro de la coyuntura, se crearán medio millón de puestos de trabajo en los próximos dos años -la mitad que durante los últimos años de recuperación, cuando se generaba unos 500.000 en un solo ejercicio-. De esta forma, la tasa del paro seguirá descendiendo, desde el actual 14,1% al 12,2% a finales de 2021.

Por otra parte, Funcas ha alertado de que se frenará la corrección del agujero presupuestario en las cuentas de las Administraciones. Este año el déficit público cerrará en el 2,4% del PIB, solo una décima menos que el año pasado. En el horizonte de proyecciones hasta 2021 no bajará del 2% del PIB. Y apenas disminuirá el endeudamiento. "Se abandona la senda de reducción de déficit, y esto en un país con una deuda cercana al 100% del PIB es un problema preocupante", ha señalado Ocaña. El Banco de España también prevé ese 2,4% para este año. El Gobierno insiste que se cerrará en torno al 2%.

En todo caso, Ocaña ha querido puntualizar que la ralentización de la economía ya venía produciéndose desde el año anterior y que dos tercios de la corrección se deben a la revisión de las cifras que hizo recientemente el Instituto Nacional de Estadística. "Aunque hay riesgos importantes, los indicadores apuntan a un crecimiento significativamente menor en los próximos trimestres, pero no a una recesión", ha destacado Ocaña. Según sus previsiones, el consumo de los hogares crecerá la mitad. También la inversión. Pese al deterioro global, el sector exterior contribuirá con aportaciones positivas.

Para Ocaña, la situación no es comparable con 2008. "Los fundamentos son mejores", ha dicho. Los desequilibrios financieros son más reducidos, la deuda privada es menor y el sistema financiero está más saneado y menos expuesto a ladrillo. Otra fortaleza radica en que el saldo positivo con el exterior se mantiene (es decir, no se necesita financiación del exterior), una variable que siguen mucho los mercados. Además, se seguirá creando empleo pese a que se crezca por debajo del 2%, la cifra que históricamente se necesitaba para ello. "Esto se debe a cambios estructurales en el mercado laboral, no sólo en España, a los que ha contribuido el cambio tecnológico y las nuevas fórmulas de contratación como el tiempo parcial", ha afirmado el director de coyuntura de Funcas, Raymond Torres.

Sin embargo, Funcas ha subrayado que no solo la incertidumbre internacional está pesando. También la parálisis política en España está teniendo un coste para la economía. "La menor inversión, consumo y empleo no sólo refleja el deterioro exterior. También la incertidumbre interna por la falta de Gobierno. Hace falta una política económica activa para atender una situación de cambio de ciclo. La falta de acción en política económica no es inocua", ha subrayado Ocaña.

Por primera vez desde 2009, el comercio internacional se ha desplomado. Y según explican los analistas de Funcas, esta situación afecta más a la industria que a los servicios. La primera está en fase de contracción y la segunda crece -algo menos pero crece-. Además, los hogares han empezado a recomponer su ahorro tras una caída importante durante la recuperación. En definitiva, la inercia es todavía positiva pero cada vez menor.

Estas previsiones se basan en la hipótesis de que continuarán las guerras comerciales con una evolución de los intercambios comerciales reducida. Pero aún así esperan que haya una cierta recuperación en Alemania conforme se empieza allí a aumentar algo el gasto público. También se prevé que el sector del automóvil deje de caer y toque fondo.