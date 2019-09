Pagar por prestar dinero: la incógnita de los tipos negativos

Este verano se rompió un tabú. Jyske Bank, el tercer banco de Dinamarca, ofreció la primera hipoteca en el mundo con rentabilidad negativa. La entidad lanzó un préstamo a diez años con un interés negativo del -0,5%. Esto implica que es el prestamista el que cobra por pedir dinero, y no al revés como es habitual. “No es que te regalemos dinero directamente, sino que cada mes tu deuda se reduce más rápido de lo que pagas”, explicó Mikkel Hoegh, economista de la entidad, según The Guardian. El banco finlandés Nordea también ha anunciado otra hipoteca a 20 años al 0%, y una de 30 a 0,5%.

No parece que este vaya a ser un caso único. El banco central alemán, habitualmente guardián de la ortodoxia monetaria, aseguró la semana pasada que no tiene nada en contra de hipotecas con tipos negativos, y que no intervendría en caso de que algún banco las ofreciera en su país. “Económicamente, puede tener sentido para un banco aplicar intereses negativos en los créditos en lugar de pagar intereses aún más altos en otros productos”, dijo Joachim Wuermeling, consejero del Bundesbank, al Stuttgarter Zeitung.