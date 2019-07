Crece el número de empresas que paga a los bancos por los depósitos

Un estudio del Banco de España considera que los tipos negativos no han perjudicado el crédito. Aunque los resultados de los bancos no son boyantes, tampoco se nota de momento que los tipos negativos hayan lastrado mucho sus rentabilidades. Los márgenes por intereses sufren, pero por ahora ha ayudado que los bancos tenían bonos y ganaban con sus revalorizaciones. También que con los tipos bajos se ha favorecido el crecimiento y así los morosos pagan, se venden los créditos malos y se liberan provisiones. Además, están mejorando su eficiencia con ajustes de plantilla y tecnología. Pero todo ello podría tener un límite y acabar afectando a su rentabilidad, alertan fuentes bancarias. Máxime cuando el negocio de las españolas se basa más en depósitos y tipos variables. En un entorno de bajo crecimiento que no genera demanda de préstamos, el riesgo es que la sostenibilidad de las cuentas se ponga en duda creando inestabilidad financiera. La cotización en Bolsa ya está por debajo del valor en libros. Para no dañarlos, el BCE valora el tiering: que la banca solo pague el 0,4% por una parte de lo que deja en el eurobanco.