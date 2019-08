Los pilotos de Ryanair anuncian cinco jornadas de huelga en septiembre

El sindicato Sepla en Ryanair ha anunciado que convocará una huelga de pilotos de esta compañía para los días 19, 20, 22, 27 y 29 de septiembre en protesta por el anuncio del cierre cuatro bases (Las Palmas, Tenerife Sur, Lanzarote y Girona), que puede suponer el despido de más de 100 pilotos.

La medida anunciada por los pilotos coincide con los paros convocados por los tripulantes de cabina de Ryanair en diez jornadas del próximo mes de septiembre (los días 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29), y de hecho la huelga de ambos colectivos será conjunta los días 20, 22, 27 y 29 de septiembre.

El sindicato SEPLA ha presentado esta mañana la solicitud de mediación ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (Sima), como es preceptivo legalmente en cada conflicto. La mediación tendrá lugar estos días y, de no resolverse, se procedería a la convocatoria oficial de huelga ante los organismos competentes. No obstante, y tal y como ha sucedido con los tripulantes, no se espera que la dirección de Ryanair transija en esa mediación, por lo que se da por seguro la convocatoria de huelga.

El verano pasado, cuando Ryanair afrontó la primera huelga coordinada en Europa, el Sepla español optó por acudir a la vía judicial y, tras llegar a un acuerdo con la aerolínea en octubre sobre la aplicación de la legislación laboral española a los contratos de pilotos con base en España, retiró la demanda.

Sin embargo, un año después, la aerolínea ha endurecido su postura y ha dado marcha atrás en la negociación del primer convenio colectivo, así como en la aceptación de demandas sindicales, como la aceptación de la legislación laboral española. La demora en la entrega de los aviones Boeing 737 MAX y la caída de resultados por el alza del combustible y el incremento de los costes laborales ha castigado la cuenta de resultados de la aerolínea.

Sin argumento legal ni económico

Los pilotos españoles de Ryanair protestan por el anunciado cierre de bases y los despidos que conllevará, que, de acuerdo al sindicato, no está fundamentado con ningún argumento legal ni económico. "Esperamos que la compañía recapacite en su decisión, que no está amparada por ninguna motivación económica ya que Ryanair sigue anunciando beneficios año tras año", señalan desde la sección sindical del Sepla en la aerolínea irlandesa.

El Sepla denuncia también que Ryanair ha anunciado el cierre de bases "sin realizar el procedimiento legal obligatorio para llevar a cabo un despido colectivo". El cierre de las bases de Tenerife Sur, Las Palmas, Lanzarote Girona y Faro (Portugal) de Ryanair en enero de 2020, puede afectar a más de 1,4 millones de plazas aéreas que ya estaban programadas para el primer semestre del año, según un informe de la consultora Mabrian Technologies, en colaboración con Interface Tourism Spain.

Pese a ello, la compañía aún no ha anunciado que efecto tendrán los paros y si los mismos afectarán a la programación de los vuelos.