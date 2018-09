Ryanair cancelará mañana 64 vuelos en España por la huelga de tripulantes

Ryanair cancelará mañana 64 vuelos desde o con destino a España, lo que supone el 40% del total de 158 vuelos que la aerolínea irlandesa ha tenido que suspender como consecuencia de la huelga convocada por los tripulantes de cabina (TCP) en España, Bélgica, Holanda, Portugal, Italia y Alemania

La Comunidad Valenciana será la más afectada por las cancelaciones, con 18 vuelos en Valencia y 10 en Alicante, seguido de Palma, con 14 vuelos. Así, Ryanair ha cancelado los vuelos con Valencia (ida y vuelta) y Oporto, Milán Bérgamo, Trieste, Bari, Bristol, Turín, Roma, Bruselas y Venecia; los que unen Alicante con Colonia y Dusseldorf (2 conexiones), Berlín y Bruselas; los vuelos entre Palma con Hamburgo, Berlín, Dusseldorf (3 conexiones), Dublín y Bremen; los vuelos entre Girona con Dusseldorf y Berlín; una conexión entre Barcelona y Bruselas; dos conexiones entre Madrid con Oporto y la conexión entre Málaga y Fráncfort.

La compañía ha asegurado que todos los clientes afectados han recibido mails y mensajes de texto con tres días de antelación avisándoles de la cancelación del vuelo y las opciones que tienen, como al reubicación en otros vuelos o el reembolso del billete.

Sin indemnizaciones

No obstante, y como ya ocurrió en las dos jornadas de huelga del pasado mes de julio la aerolínea no reconoce las indemnizaciones que recoge la normativa europea de entre 250 y 600 euros, según la distancia del trayecto, a todos los pasajeros cuyo vuelo haya sido cancelado con menos de dos semanas de antelación.

Y es que Ryanair alega que la huelga de sus tripulantes es una “circunstancia excepcional” que no depende de la compañía, y que, por tanto, no debe abonar esas compensaciones. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Fomento, no comparte este criterio y la he exigido a la aerolínea que indemnice a los pasajeros, aunque no ha precisado que tipo de acciones va a emprender en caso de incumplimiento.

El Ministerio de Fomento ha decretado en los servicios mínimos que Ryanair tiene que garantizar el 100% de los vuelos con los territorios no peninsulares y el 59% de los servicios domésticos sin alternativas de transporte inferiores a 5 horas, así como los internacionales, y el 35% en el resto de las operaciones. Los sindicatos de tripulantes de cabina USO y Sitcpla, convocantes del paro en España, consideran abusivos estos mínimos. Cerca de 870 trabajadores están convocados a la huelga en las bases españolas de la aerolínea para reclamar que se les aplique la legislación laboral española y se acabe con el sistema de subcontratas

La empresa considera que se trata de “huelgas innecesarias” de los trabajadores, y aduce que “la amplia mayoría de los empleados trabajarán con normalidad”, ya que mantiene del 92% de los 2.400 vuelos programados.