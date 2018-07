La huelga de Ryanair, últimas noticias en directo

EL PAÍS

"No tengo mutua de accidentes de trabajo, la mayoría de nosotros no tenemos una asistencia médica normalizada como cualquier español aunque vivimos y trabajamos en España, si caigo enfermo y no puedo trabajar, no cobro, si no avasallo a los pasajeros con ventas, me expedientan". Estas son algunas de las condiciones de trabajo de los empleados de la aerolínea que el sindicato USO Canarias ha denunciado a través de Twitter, como parte de la protesta convocada para este miércoles y jueves.

https://twitter.com/USOCANARIAS/status/1021785833244946432