Ryanair cancela otros 24 vuelos no previstos en la huelga y deja en tierra a miles de pasajeros

El primer día de huelga de tripulantes de cabina de Ryanair en España se está desarrollando con relativa normalidad. Con un cumplimiento estricto de los servicios mínimos decretados por el Ministerio de Fomento, el seguimiento es total por parte de los tripulantes llamados a los paros que no estaban sujetos a esos mínimos. No obstante, Ryanair tuvo que cancelar otros 23 vuelos adicionales a los ya programados dejando en tierra a miles de pasajeros.

Tras la cancelación adelantada de 400 vuelos por parte de Ryanair, la programación de la aerolínea irlandesa en los aeropuertos españoles se ha cumplido con algunos retrasos, y sin grandes aglomeraciones en los mostradores porque los pasajeros afectados ya habían sido avisados con anterioridad a través de SMS o correo electrónico y reubicados en otros vuelos.

No obstante, Ryanair ha tenido que cancelar hoy al menos otros 22 vuelos desde España con destino a ciudades italianas o que provenían de ese país hacia aeropuertos españoles, debido a que en Italia, donde también había convocados paros, no se habían decretado servicios mínimos. También se ha cancelado los vuelos de Palma de Mallorca a Bruselas y de Bruselas a Palma.

Ninguno de estos vuelos estaba previsto en el programa de cancelaciones original de Ryanair que afecta a 400 vuelos, porque la compañía no ha tenido en cuenta que en Italia, Bélgica y Portugal, no había servicios mínimos establecidos a diferencia de España, y confiaba en que la mayor parte de los tripulantes acudiera a su avión, extremo que no ha sucedido.

Cancelaciones adicionales

De esta forma, Ryanair ha tenido que cancelar 150 vuelos en toda Europa, adicionales a los que ya tenía previsto dejando en tierra a miles de pasajeros, pese a que la compañía insistió hoy en señalar que se estaba funcionando con normalidad.

En concreto, se han cancelado hoy los vuelos Madrid-Pisa, Vigo-Milán, Ibiza-Bologna, Sevilla-Pisa, Ibiza-Milán, Zaragoza-Milán, Ibiza-Pisa, Sevilla-Nápoles, Sevilla-Milán, Madrid-Roma, Valencia Pisa. Y desde Italia, los vuelos Pisa-Sevilla, Pisa-Girona, Pisa-Madrid, Milán-Vigo, Bologna-Ibiza, Milán-Ibiza, Nápoles-Sevilla, Pisa-Ibiza, Roma-Madrid, Pisa-Valencia.

Según han denunciado los sindicatos, la estrategia de Ryanair ha funcionado en España debido a que además de cancelar 400 vuelos, la compañía se ha aprovechado de los fuertes servicios mínimos aprobados por el Gobierno, y ha reprogramado los vuelos para dejar fuera los que salían de bases de otros países como Irlanda, Reino Unido, Alemania o Polonia.