El cuestionado sueldo del señor presidente

Las compañías estrenaron el año pasado el estado de información no financiera, un informe que se ha exigido con premura y que, si perseguía algún grado de comparación entre ellas, no se ha logrado, según Cristina Martín, de Willis Tower Watson, que pone el ejemplo de los resultados con que se ha saldado el indicador de brecha salarial de género: del -3% al 30% de desviación, porque cada compañía lo ha medido de una manera. “El dato aislado no nos dice nada. Hay información confusa porque no ha habido ni tiempo ni un estándar por el que regirse para hacerlo”, argumentaba en el Observatorio de la retribución de consejeros y altos directivos de sociedades cotizadas celebrado en Cuatrecasas, al tiempo que reclamaba orden y concierto para lanzar mensajes a los mercados. En opinión del responsable de Georgeson, Carlos Sáez, “este informe no ha tenido impacto en las juntas de accionistas porque los inversores no lo han analizado en profundidad. Pero veremos los votos en contra cuando los estudien”.