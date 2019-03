Sáenz de Santamaría: flores y espinas del fichaje por Cuatrecasas

El conocimiento técnico y los contactos de alto nivel con los que cuentan los abogados del Estado, como Soraya Sáenz de Santamaría, los convierten en unos profesionales muy atractivos para los despachos. Sin embargo, en algunos casos, estos letrados no optan por una excedencia voluntaria, sino que solicitan permiso para compatibilizar su actividad pública y privada. El único límite es que no pleiteen contra el Estado. Una frontera que no siempre está clara y sobre la que no existe un control exhaustivo. Este tipo de fichajes mediáticos generan polémica al recordar situaciones del pasado. En el caso de Santamaría, cuando era vicepresidenta del Gobierno, Emilio Cuatrecasas llegó a un acuerdo con la fiscalía y la abogacía del Estado para evitar la cárcel por delito fiscal a cambio de una fuerte multa.