ING ofrece a sus clientes pymes y autónomos irse a Bankia con condiciones especiales

No es frecuente, quizá es la primera vez que ocurre, que un banco ofrece sus clientes a otro de la competencia. El hecho es que ING ha decidido dejar de atender a sus clientes pymes y autónomos porque no le resultan rentables y se va a enfocar en otros segmentos. Por eso, ha escrito a este grupo de 110.000 clientes para, si quieren, que se cambien de banco y se vayan a Bankia, en donde tendrán condiciones ventajosas y similares a las que gozaban en la entidad holandesa. No es obligatorio ya que ING no ha realizado un traspaso de clientes ni va a cobrar por el negocio que pueda obtener Bankia, según fuentes oficiales del banco naranja.

Según el acuerdo de Bankia e ING estos clientes pasarán a contar con cuentas sin comisiones, tarjetas sin coste y financiación en condiciones exclusivas. Durante el primer año, los clientes de empresas procedentes de ING disfrutarán de la exención de comisiones, y a partir de entonces, para seguir contando con esta ventaja tendrán que tener domiciliado con Bankia los seguros sociales o impuestos en los últimos tres meses de forma ininterrumpida, y bastaría con cumplir dos de entre una serie de requisitos.

"Con esta alianza buscamos poner las cosas más fáciles a nuestros clientes de empresas y acompañarles y ayudarles en todo lo que esté en nuestra mano para facilitar la transición a otra entidad financiera con condiciones especiales", afirma la directora general de Banca para Particulares de ING España, Almudena Román.

Para el director general adjunto de Banca de Particulares de Bankia, Eugenio Solla, "este acuerdo de colaboración entre las dos entidades es muy relevante porque pone a disposición de este colectivo una oferta y un servicio muy competitivo, con especialistas para resolver todas sus necesidades financieras".

TPV y seguros

Concretamente, contar con un saldo de inversión empresarial superior a 15.000 euros, tener un TPV (dispositivo para el cobro con tarjeta) con una facturación superior a los 1.000 euros al mes, un servicio de ayuda PAC de Domiciliación en las cuentas Ayudas Agrarias, un saldo en productos de ahorro superior a 30.000 euros, tener contratados seguros empresariales con primas superiores a 1.000 euros al año, 12 operaciones al año realizadas con la tarjeta de crédito Business, y haber usado el servicio Nómina de empresa en los últimos tres meses.

En materia de financiación para empresas, los clientes procedentes de ING dispondrán de condiciones exclusivas, ya que durante un año estarán exentos de la comisión de apertura en las operaciones de financiación de circulante. Además, contarán con una tarifa bonificada en sus TPV.

En el caso de los autónomos, tendrán también un año de exención de comisiones, y pasado ese período no tendrá que pagar comisiones en sus cuentas, en las transferencias en euros, por cualquier canal y para cualquier importe, la cuota de sus tarjetas Business, ni al ingresar cheques nacionales en sus cuentas, siempre que se domicilien los seguros sociales, la nómina o las ayudas de la PAC.

Con respecto a las operaciones de financiación, los autónomos procedentes de ING estarán exentos durante un año de la comisión de apertura en las operaciones de financiación y tendrán, además, ventajas en sus préstamos personales de hasta 60.000 euros con un TIN anual del 5,95% fijo durante toda la vida del préstamo (TAE 6,12%), y podrán decidir cuándo pagar sus recibos, así como el plazo de amortización hasta ocho años.

En esta línea, se ofrecen también a estos clientes las ventajas de Bankia Renting de vehículos, tras el acuerdo alcanzado con Alphabet, que incluye todos los servicios (seguro, impuesto de circulación, ruedas*) con una única cuota mensual.

Los autónomos también disfrutarán de un año de tarifa bonificada en su TPV igual que el resto de las empresas. Además, tendrán acceso al servicio 'Conecta con tu Experto' de Bankia, por el cual se les asigna un gestor personal mediante el cual podrán realizar todas sus gestiones de manera digital, sin necesidad de acudir a la sucursal del banco.

No es el primer acuerdo entre estos dos bancos. En 2017, ING acordó con Bankia que sus clientes pudieran sacar dinero en los cajeros de la entidad y sin coste, si superaban los 50 euros. Después de este acuerdo se sumó el parque de cajeros de BMN.