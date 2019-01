El beneficio de H&M cae un 22% hasta 1.220 millones de euros

La cadena sueca de moda H&M aumentó sus ventas un 5% en el ejercicio 2018 (que finaliza el 30 de noviembre), hasta 210.400 millones de coronas suecas (20.297,9 millones de euros), favorecido por un efecto divisa sin el cual el aumento se habría quedado en el 3%. Sin embargo, el beneficio neto del gran competidor de la española Inditex se redujo un 21,8%, de 16.180 a 12.652 millones de coronas (1.220,6 millones de euros). Es la segunda caída seguida del beneficio, tras la del ejercicio 2017, del 13%. Las ventas por internet, por su parte, aumentaron un 22%, hasta cerca de 30.000 millones de coronas (2.894,2 millones de euros), con lo que ya suponen un 14,5% del total de ingresos. En España, las ventas crecieron un 2% en el ejercicio, con un fuerte estirón del 9% en el último trimestre.

El consejero delegado de la empresa, Karl-Johan Persson, destaca en la nota que acompaña a los resultados que H&M ha cerrado un año "exigente", tanto para su empresa como para el sector textil en general, sobre todo por una "difícil" primera mitad del ejercicio. No obstante, destaca que "hay señales de que los esfuerzos de transformación de la empresa están comenzando a dar fruto" y de que la empresa "está en el buen camino". No lo ven igualmente los inversores: las acciones de la empresa caen un 1,5% en la Bolsa de Estocolmo.

H&M lleva varios trimestres intentando mejorar sus sistemas logísticos y tratando de ganar eficiencia para reducir costes y aumentar el beneficio. No obstante, Persson admite que ese proceso se aceleró en el último trimestre del año fiscal, lo que "inevitablemente resultó en un incremento de costes", que fue del 14% en el último trimestre (2.536,3 millones de euros) y del 9% en el conjunto del año (9.202,9 millones de euros). La empresa achaca el aumento de costes a la expansión del parque de tiendas y la inversión en digital y a la implementación de los nuevos sistemas logísticos en EE UU, Francia, Italia y Bélgica. El aumento del gasto so se tradujo en una rebaja del margen bruto del 54 al 52,7%.

El consejero delegado destaca sobre todo que han sido capaces de vender algo más sin descuento. El año pasado, achacó a la meteorología que las colecciones no se pudieran vender a full price y que, para darles salida, hubiesen tenido que recurrir a las rebajas. Persson destaca que, sobre todo en el último tramo del año, las colecciones han tenido más éxito y no ha habido que rebajar en demasía. Aunque admite que el desempeño de la empresa no alcanza los objetivos marcados al principio del ejercicio, percibe "señales positivas" de que, con las mejoras en los procesos de compra y de logística —abrieron tres centros de distribución en el último trimestre con 230.000 metros cuadrados— y las inversiones en tecnología, continuará la buena tendencia del último trimestre. En cualquier caso, anuncia que la inversión se reducirá en 2019, por lo que aumentarán los márgenes.

El cuarto trimestre fue especialmente bueno, con un estirón de las ventas del 12% (un 6% sin el efecto divisa), hasta 56.414 millones de coronas (5442,4 millones de euros). El periodo fue extraordinario en alguno de sus mercados principales, como en España, donde las ventas se estiraron un 9% (un 17% en coronas suecas), hasta 186,5 millones de euros. En el conjunto del año, las ventas en España crecieron un 2%, hasta 711,3 millones de euros.

En el resto de los principales mercados de H&M destaca el crecimiento de China, un 24%, hasta 287,7 millones de euros, y el de Reino Unido, el tercero en importancia, donde las ventas aumentaron un 8%. Llama la atención que este aumento se debe en exclusiva al canal online, que creció un 38%, frente a una caída del 1% de los ingresos en las tiendas físicas.

Expansión

En cuanto a número de tiendas, a 30 de noviembre, H&M contaba con 4.968, 229 más que un año antes, en 71 países. La apertura de nueva superficie se concentró a final de año, con 127 nuevos locales en el cuarto trimestre, y en la marca principal, H&M, que acumuló 145 aperturas (hasta 4.433 locales). En 2019, tiene planes de abrir 335 nuevas tiendas y cerrar 160. Las aperturas se concentrarán fuera de Europa y la emprea ya adelanta que 2019 cerrará con menos locales en el continente.

En cuanto a la venta online, en 2018 abrió cuatro mercados India, Kuwait, Arabia Saudí y Emiratos Árabes, así como un espacio en la tienda online china Tmall, con lo que vende por internet en 47 mercados. Así, la cadena sueca vende ya por internet en 47 países y pretende sumar en 2019 México y Egipto.