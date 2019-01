Las ventas de Tendam caen un 1,1% en los nueve primeros meses

El grupo textil Tendam, antigua Cortefiel, ha registrado unos ingresos de 801,7 millones de euros en los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal, entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre, un 1,06% menos que en el mismo periodo del año pasado. La empresa atribuye la caída de ingresos a los dos primeros trimestres, que fueron flojos por la meteorología, el efecto divisa y el saneamiento de la red de tiendas. No obstante, la empresa subraya que ha conseguido 43,4 millones de euros de beneficio antes de impuestos, frente a las pérdidas de 13 millones del mismo periodo del año anterior, merced a la mejora de la eficiencia, que ha elevado los márgenes.

Si bien Jaume Miquel, consejero delegado del grupo, sostiene que la empresa ha tenido un desempeño “positivo” en estos primeros nueve meses del ejercicio, finalizados el 30 de noviembre, la empresa arrastra las caídas de ingresos de los dos primeros trimestres, sobre todo el primero, que registró un descenso del 4% respecto a un año antes. El tercero (agosto-noviembre), ha tenido una ligerísima recuperación de las ventas del 0,24% respecto al año anterior (según la empresa, un 2,1% like for like, es decir igualando las condiciones de los dos periodos comparados).

Tendam, matriz de las marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield, Women’Secret y Fifty , atribuye el mal comportamiento de los dos primeros trimestres a las consecuencias del saneamiento de tiendas efectuado durante el verano de 2017, una meteorología complicada –el invierno y la primavera fueron inusualmente fríos y lluviosos, lo que lastró las ventas de las colecciones de primavera-verano- y el efecto negativo de los tipos de cambio. En cambio, en el tercer trimestre crecieron las ventas y mejoró el margen bruto (tres décimas, hasta el 63,5%), según la empresa, lo que se tradujo en una “mejora del Ebitda en un 41,8%” en el trimestre y del 2,6% en los nueve meses, hasta 104,1 millones de euros.

A 30 de noviembre, la deuda neta de Tendam es de 500,2 millones de euros (3,1 veces el Ebitda anualizado), frente a los 514,5 millones al cierre del ejercicio 17/18. La empresa ha ganado en el periodo 71 puntos de venta, hasta totalizar 2.042 (1.231 tiendas propias, 690 franquicias y 121 córners en otras superficies).

Desempeño online

También destaca la empresa el desempeño de la venta online, que ha crecido un 26,7% respecto a los primeros nueve meses del ejercicio 17/18. La venta a través de internet supone el 7,8% de las ventas en la Península Ibérica y destaca que tiene un reducido ratio de devoluciones. La empresa no ha desglosado esa cifra para los 91 mercados en los que opera.

Cabe destacar también el buen comportamiento de los programas de fidelización de Tendam. El grupo, en sus diferentes marcas, cuenta con 23,4 millones de socios (un 8,6% más) que le aportan el 75% de los ingresos. “Los más de 23 millones de socios en los clubes de fidelización son fundamentales para nuestro modelo. Ellos, junto con las marcas de Tendam, son los principales activos de la compañía”, señala Miquel en el comunicado, asegurando que el grupo trabaja en ampliarlo geográficamente y “avanzando en la personalización”, es decir, en dirigir ofertas personalizadas a los clientes a través de sus móviles o correos electrónicos.