McDonald’s pierde el derecho a usar en exclusiva la marca Big Mac en la UE

La empresa norteamericana de las hamburguesas McDonald’s ya no tiene la exclusividad de la marca Big Mac, el nombre de uno de sus productos estrella. La ha perdido en un duro pulso entre la multinacional estadounidense y la cadena irlandesa de comida rápida Supermac’s. Tras un combate legal que comenzó en 2017, la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (Euipo) le ha dado finalmente la razón a los irlandeses y ha revocado los derechos sobre el nombre de Big Mac que había registrado McDonald’s, que ya ha anunciado que recurrirá esta decisión.

Una resolución de la Euipo, fechada el 11 de enero, resuelve que la cadena norteamericana no ha demostrado “la extensión de uso” de la marca en toda la UE, sino solo en algunos países. Y este control territorial es, precisamente, el que buscaba eludir Supermac. La empresa, con sede en la ciudad de Galway y con 106 restaurantes diseminados por toda Irlanda e Irlanda del Norte, quiere cruzar las fronteras y expandirse hacia el resto del Reino Unido e incluso Europa. En 2014, los irlandeses solicitaron el registro de la marca Supermac en el continente. Pero la firma estadounidense le cortó el paso. El argumento principal era que los nombres de Big Mac y Supermac eran demasiado parecidos y podían confundir a los clientes. La agencia de propiedad intelectual les dio la razón.

Tres años después, en abril de 2017, la empresa fundada por Pat McDonagh volvió a la carga y presentó ante la Euipo, entidad europea ubicada en Alicante, una acción de nulidad por falta de uso de la enseña y principal gancho del menú de McDonald’s. Aseguraban los irlandeses que el nombre de Big Mac no se usaba de manera continua en toda la extensión de la UE. Y según la legislación vigente, si una marca no se utiliza en cinco años, puede caducar.

Datos y entradas en la Wikipedia

A requerimiento de la oficina de la UE, los norteamericanos aportaron datos de ventas de Big Mac entre 2011 y 2016 en Alemania, Francia y Reino Unido, así como folletos y carteles publicitarios, capturas de pantalla de 18 de sus webs en Europa y hasta la entrada que le dedica Wikipedia a su producto más famoso. Pero, a juicio de la Euipo, no ha quedado acreditado el uso de la marca en una parte significativa de la Unión Europea. Un portavoz de McDonald's ha avanzado a EFE que presentarán recurso y que, pese a la resolución, la firma "es titular y puede exigir los derechos de la marca 'Big Mac' en Europa y, por tanto, también en España". Esta decisión ha obligado a que la resolución pase a la sala de recursos del organismo comunitario, en la que la multinacional de la hamburguesa podrá aportar nuevas pruebas. De ahí, la decisión podría elevarse incluso al Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo.

En un comunicado recogido por el periódico inglés The Guardian, que avanzó la noticia este martes, McDonagh, que abrió su primer local en un pueblo cercano a Galway en 1978, se ha mostrado exultante. Afirma que este litigio ha supuesto una victoria de David contra Goliat. Y señala que multinacionales como McDonald’s se apropian de marcas que no usan con el simple objetivo de que nadie las pueda comercializar. “Ellos registraron la marca SnackBox”, uno de los productos más conocidos de Supermac’s, “a pesar de que en realidad no ofrecen ningún producto con ese nombre”, dice el comunicado, a modo de ejemplo. “Ahora, lo que la UE les está diciendo”, continúa el empresario irlandés, “es simplemente úsalo o piérdelo”, en referencia a los registros en el ámbito de la propiedad intelectual.