El gigante del ‘coworking’ WeWork ya está valorada en 40.000 millones de euros

La firma japonesa SoftBank ha decidido dar más alas al gigante WeWork para que siga creciendo en el negocio de los espacios de trabajo compartidos, los conocidos como coworkings. Según Reuters, invertirá otros 3.000 millones de dólares el la firma estadounidense fundada por Adam Neuman y Miguel McKelvey. La compañía sigue ganando enteros en su valoración, que ha pasado a estar cerca de los 45.000 millones de dólares (unos 40.000 millones de euros). Eso la situaría como la segunda startup más valiosa a ojos del mercado (no está cotizada, por lo que se trata de estimaciones), solo por detrás de Uber. La empresa tiene presencia en España y un potente crecimiento en Madrid.

WeWork escala así en el selecto grupo de las empresas estadounidenses no cotizadas más valiosas a ojos de las firmas de analistas, un grupo formado también por Uber, Airbnb, Palantir Tech­nologies y Space X. A pesar de su imponente valoración, la compañía no es ni de lejos rentable: según asegura The New York Times, hasta septiembre acumula pérdidas de 1.220 millones de dólares. Pero su crecimiento es innegable: la compañía nació hace cerca de ocho años. Se dedica a alquilar edificios, rehabilitarlos y convertirlos en espacios de trabajo y oficinas compartidas, que subarrienda a lo que llama sus "miembros". Se ha expandido a más de 24 países y a finales de año prevé tener 400 centros y 400.000 miembros.Y ahora está entrando también en otros negocios, como los apartamentos e incluso las guarderías en sus espacios de trabajo.

Reuters asegura que ha llegado a conocer la nueva inversión realizada por SoftBank a través de una presentación para analistas a la que ha tenido acceso. Los 3.000 millones se pagarán en dos fases, 1.500 millones el 15 de enero y otros 1.500 millones el 15 de abril. En realidad se hace una inversión a través de deuda convertible en acciones, lo que significa que acabado el plazo, ese dinero podría desembolsarse y convertirse en participaciones de SoftBank.

Fundada por, Adam Neumann, de 39 años, y Miguel McKelvey, de 43 años, según cifras de septiembre ya estaba presente en 280 localizaciones, tenía 268.000 miembros y más de 1,3 millones de metros cuadrados de oficinas.

El nuevo dinero se suma a otros 500 millones que la compañía reveló en julio que había captado en otra ronda, entre inversores como Temasek Holdings y el propio SoftBank. En octubre, Reuters ya señaló que esta firma japonesa estaba en negociaciones para adquirir una participación mayoritaria en la valiosa startup. Hasta el momento ha desembolsado cerca de 6.000 millones de dólares en la compañía estadounidense.