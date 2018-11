El grupo de Iberia y Vueling negocia con el Gobierno y la UE para sortear un golpe del Brexit

Cuando el grupo IAG no había ni comenzado a andar, blindar que la empresa no perdiera el pasaporte de la UE fue una prioridad. A finales de 2010, IAG era solo un cascarón vacío sin actividad donde se iban a incorporar Iberia y British Airways, y en los estatutos del registro mercantil se ocuparon de idear un sistema inédito para evitar opas y proteger los derechos de tráfico y de aterrizaje comunitarios. El objetivo era que la empresa siempre tuviera al menos un 50% de capital en manos de ciudadanos de la UE, para no perder nunca el pasaporte comunitario. Así que desempolvó un precepto incluido en la ley de acompañamiento de los Presupuestos del Estado del año 2001 y lo llevó a su máxima expresión. Según los estatutos de IAG, disponibles en su página web, sigue vigente. IAG establece que sus acciones son nominativas y que debe constar la nacionalidad de los inversores. Toda compra de paquetes superiores al 0,25% debe ser notificada a la empresa. Creó cuatro registros de accionistas (españoles, británicos, UE y no UE). Y se guardó la posibilidad de fijar en el 40% el límite de acciones en manos no comunitarias. Lo que nadie pensaba entonces era que los británicos pudieran terminar por pertenecer a ese grupo.