El ministro para el Brexit dice que el 21 de noviembre habrá acuerdo con la UE

El Gobierno de Reino Unido cree que tiene ya al alcance de la mano un acuerdo con la UE. El ministro para el Brexit, Dominic Raab, asegura en una carta enviada la comisión parlamentaria que supervisa el proceso de salida que confía en que las negociaciones hayan concluido para el próximo 21 de noviembre. Raab confirma en el texto que Londres acepta prolongar el periodo de permanencia de Reino Unido en la Unión Aduanera como modo de esquivar el principal escollo de las conversaciones, la salvaguarda para Irlanda del Norte.

"El 95% del Acuerdo de Retirada de la UE está ya finalizado y los protocolos correspondientes ya han sido acordados", explica Raab, confirmando así lo que ya había anticipado días antes Theresa May en el pleno de la Cámara de los Comunes. La carta fue remitida el pasado 24 de octubre, pero su contenido fue hecho público este miércoles. Un portavoz de la oficina de Theresa May se resistía horas después de conocerse la carta a confirmar la fecha anunciada por Raab, pero tampoco la desmentía.

El principal responsable del Gobierno británico en las negociaciones con Bruselas admite que Reino Unido ha tenido que flexibilizar sus planteamientos para desbloquear unas negociaciones que se habían quedado estancadas. Los pasos previstos ahora, explica Raab, son cuatro: en primer lugar, se mantendrá el compromiso de permanencia temporal de Reino Unido en la Unión Aduanera durante todo el periodo de transición, hasta el 31 de diciembre de 2020, para que no sea necesario activar el llamado backstop, la salvaguarda exigida por Bruselas para Irlanda del Norte para que no hubiera una ruptura del Mercado Interior; en segundo lugar ─y esta es la novedad que ha ayudado a desencallar las conversaciones─ se admite la posibilidad de extender unos meses el periodo de transición para ganar tiempo y dar con una solución definitiva; en tercer término, asegura Raab, se establecerá que estos mecanismos nunca tendrán una duración indefinida. Finalmente, Reino Unido se compromete a cumplir todos sus compromisos con la UE para que las empresas norirlandesas sigan teniendo acceso libre y fluido al mercado interior de Reino Unido.

Aunque el ministro tranquiliza a la comisión parlamentaria con una lista de las medidas puestas en práctica por el Gobierno de May frente a la posibilidad de un Brexit no negociado, Raab insiste en que sigue sin contemplarse ese escenario. Aun así, 106 "notas técnicas" destinadas a los distintos sectores económicos, con una explicación pormenorizada de los cambios legales posibles y de las respuestas necesarias ante tal eventualidad, han sido ya publicadas. El Gobierno británico ha reservado ya, además, partidas presupuestarias concretas para el caso de que no haya acuerdo, pero Raab insiste en su texto en que tales precauciones se han hecho por un mínimo sentido de la responsabilidad.