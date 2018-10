¿Subirán o no las cuotas de los autónomos en 2019? Discrepancias entre Podemos y el Gobierno

Podemos y el Gobierno no se ponen de acuerdo con qué va a suceder con las bases mínimas de los autónomos en 2019. ¿Subirán o no? Los primeros dicen que no; los segundos matizan. Representantes del partido liderado por Pablo Iglesias y del Ministerio de Hacienda se han reunido este miércoles para analizar cómo se desarrolla el pacto presupuestario que alcanzaron hace unas semanas, en el que se contempla una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 22,3%. A la salida el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha anunciado que habían acordado “mediante disposición expresa que la subida del SMI se traduzca en una subida de la base mínima y, por tanto, de la cuota mínima que pagan los autónomos”.

No obstante, fuentes gubernamentales, también al acabar el encuentro, no han sido tan contundentes. Han reconocido que el Ejecutivo desligará la subida del SMI a la de la base mínima de cotización de los autónomos. Es decir, que no aplicará el alza del 22,3% aprobada para los sueldos más bajos. Las mismas fuentes remarcan que eso no garantiza que no vayan a subir las cotizaciones y abren la puerta a actualizarlas.

Desde el Ministerio de Trabajo, se insiste en que mantienen los tres escenarios de negociación con diferentes subidas que plantearon a las organizaciones de autónomos, que llevaban aparejadas la mejora de prestaciones. De hecho, la Seguridad Social está recibiendo estos días las alegaciones de estas asociaciones. Fuentes oficiales del departamento que dirige Magdalena Valerio señalan que esas propuestas parten de las demandas que recibieron de estas organizaciones en verano.

Fuentes de Podemos se reafirmaron en que la subida del SMI no significará la subida de las cuotas de los autónomos a partir del 1 de enero, cuando se actualizan. La formación que lidera Pablo Iglesias no valora la negociación paralela del Gobierno con las organizaciones de autónomos.

Sí que hay coincidencia con que cuanto antes se va a diseñar un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia que parte de un principio básico: se cotizará en función de los ingresos. Esto supone que una parte de este colectivo podrá pagar a la Seguridad Social con bases por debajo del salario mínimo. Esto es lo que afirmaron por la mañana en el Congreso tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra de Trabajo.

También esto se está negociando ya con las organizaciones de autónomos. En la misma propuesta de actualización de bases mínimas para 2019, había otra para reformar el sistema de cotización. En él se proponían cuatro tramos de negociación. Uno para quienes ingresan menos del SMI, que pagarían una tarifa plana (75 euros, según aparece en el documento). Y otros tres tramos para quienes ganes más a definir.

Esto supone un cambio significativo para la mayoría de los autónomos, ya que ahora el 85% de ellos cotizan por la base mínima independientemente de cuál sean sus ingresos. Esto se debe a que este colectivo, a diferencia de lo que sucede con el régimen general (el sistema por el que cotizan los asalariados), en el que no hay opción y se paga según el salario.

La diferencia que se ha visto este miércoles respecto de la propuesta que hizo la Seguridad Social a los autónomos es cuando entraría en vigor ese nuevo sistema. Desde el Ministerio de Trabajo, donde se subraya que no hay tiempo para tenerlo listo el 1 de enero, se apunta que van a intentar acelerar su puesta en marcha para que esté en funcionamiento antes de 2020.