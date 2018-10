Las hipotecas disparan un 178% las quejas en el Banco de España y llegan a las 40.176

El aluvión de sentencias de los tribunales sobre los gastos hipotecarios favorables a los clientes en 2017, disparó el número de reclamaciones en el Banco de España. Los clientes de los bancos utilizan esta vía de acudir al supervisor porque es más barata y rápida que la judicial. Así, el año pasado, el organismo dirigido por Pablo Hernández de Cos recibió un récord de 40.176 reclamaciones, un 177,8% más que en el ejercicio precedente.

QUEJAS DE LOS USUARIOS DE BANCA Fuente: Banco de España. EL PAÍS

Las hipotecas absorbieron el 81,4% de las reclamaciones. De ellas, la mayoría fueron motivadas por la discrepancia con el cobro de gastos de formalización en los préstamos hipotecarios, que propició que se registrasen 23.020 reclamaciones, y otras 6.071 por cláusulas suelo, según consta en la Memoria de Reclamaciones del Banco de España 2017, hecha pública este lunes.



Por su parte, las incidencias relacionadas con préstamos personales y créditos al consumo experimentaron un ligero aumento, hasta 775 (78 más que un año antes), a pesar de que su peso relativo en el total de las reclamaciones disminuyó.

En lo que va de ejercicio 2018, las quejas han caído con fuerza. Así, según los datos provisionales, recibió en torno a 16.000 reclamaciones entre enero y septiembre.

La banca rectifica en un 62% de los casos

La Memoria de Reclamaciones de 2017 tiene una noticia buena y otra mala. La negativa es que se han disparado las quejas, pero la positiva es que, por primera vez, los bancos rectifican y dan la razón al cliente en un 62,4% de las ocasiones en las que el Banco de España ha dicho que se había obrado mal con ellos.