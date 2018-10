Bienvenidos, doctores

La sensación de sentirse integrado en el ambiente universitario y la actitud abierta de la gente son los aspectos más valorados por los alumnos extranjeros. "Se te abre la cabeza de una manera que ya no puede volver atrás", subraya Lucrecia Pettinari, que valora el descubrimiento de otros cánones sociales que son igualmente válidos a los aprendidos en su país de origen. Enamorada de Madrid y sus habitantes, Cornelia Peña González describe su grupo de investigación como "una familia donde el jefe me soluciona cualquier problema. Además, la beca que traía de República Dominicana se interrumpió y, al final, fue la Universidad de Alcalá de Henares la que me ayudó económicamente a terminar el doctorado".

Hamid Baastaani enfatiza la importancia de la experiencia vital y afirma: "En España no te ­sientes extranjero y hay que desarrollarse en lo personal, no solo profesionalmente". Viajero a lo largo y ancho de la Península durante su estancia, recomienda "no irse de Galicia sin sentir cómo se congela el cuerpo en el agua de las islas Cíes".