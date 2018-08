Fomento pondrá en marcha el registro de VTC en diciembre

El registro será “un mecanismo de control esencial para el cumplimiento de la normativa” por parte de los vehículos con licencia de alquiler con conductor (VTC), según ha explicado el Gobierno en una nota de prensa. Las VTC estarán obligadas a dar cuenta de sus servicios a un registro para garantizar que cumplen lo fijado en la ley.

Entre otras medidas, deberán comunicar su hoja de ruta en tiempo real antes del inicio de cada trayecto, para que no puedan ser parados en la calle como los taxis y no puedan operar fuera de sus territorios. Además, sus licencias no podrán venderse en los dos años siguientes a su adquisición. Este servicio, que se pondría en marcha un año después de su aprobación por parte del anterior Gobierno, está ahora en fase de desarrollo tecnológico.

El informe presentado este viernes por Ábalos también propone acometer una modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) para que las comunidades autónomas puedan regular en el ámbito de las licencias de VTC. El Gobierno abordará este cambio “a lo largo del próximo mes de septiembre” con el fin de solucionar el conflicto surgido entre el sector del taxi y el del VTC, ha informado Fomento.

Con este cambio en la Ley, el Ejecutivo podrá habilitar a las comunidades que lo deseen para que puedan gestionar el sector de VTC en sus territorios. Así, se les permitirá “imponer” a las empresas como Uber y Cabify “las condiciones que consideren adecuadas en el marco de su política de movilidad”, según ha detallado el ministerio.