El conflicto del taxi se aplaza hasta septiembre

Después de seis días de paros y varias jornadas bloqueando las principales arterias de las ciudades españolas, el sector del taxi ha decidido levantar el campamento no autorizado y conceder "una tregua" al Gobierno. Las distintas asociaciones del taxi que avisaron del fin de los paros incidieron en que no se trataba de la suspensión de la huelga, sino de "un paro técnico". "Si tenemos que volver a salir en septiembre u octubre, volveremos", han acordado. Sin embargo, la propuesta de Fomento de que cada comunidad decida si quiere asumir o no la gestión de las licencias de Uber y Cabify fue acogida con recelo por gran parte de las autonomías, que lo entienden como un parche temporal que tendrá que revisarse en septiembre. Por su parte, la patronal de las VTC, Unauto, no se ha tomado la decisión del ministerio como una derrota, sino como que no se ha cedido "al chantaje del taxi".