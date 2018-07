El ministro Ábalos apela a la “conciencia cívica” de los taxistas para que pongan fin a las movilizaciones

La propuesta de reforma legislativa que ha hecho el Gobierno para limitar las licencias de las empresas de vehículos de transporte con conductor (VTC) como Uber y Cabify no convence al sector del taxi. Las asambleas de taxistas de Madrid y Barcelona votaron este martes continuar con los paros al menos hasta mañana al entender que las medidas anunciadas por el Ministerio de Fomento no garantizan el cumplimiento de la ley que marca una licencia de VTC por cada 30 de taxi, su principal exigencia.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en su primera intervención desde que se extendió el conflicto a Madrid y otras ciudades,mostró su confianza en que puedan desconvocarse las movilizaciones de taxistas, a quienes ha pedido "responsabilidad" porque, les ha recordado, "prestan un servicio público".

"Quiero apelar a la conciencia cívica de quienes prestan un servicio público, que no son simplemente unos particulares, sino personas que gozan de una concesión administrativa que les permite ejercer un servicio público y que están llamados a una mayor responsabilidad", ha señalado en Sevilla, donde se ha entrevistado con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

Para Ábalos es necesario recuperar "un ámbito de diálogo, de tranquilidad y de normalidad" que favorezca la negociación entre las partes, preserve "la seguridad" y salvaguarde los derechos "de los usuarios y de las ciudades".

El ministro indicó que ha recibido "noticias esperanzadoras" tras "la larga reunión para acercar posiciones" mantenida ayer en su departamento que sirvió de "función mediadora" en torno "al reequilibrio" entre VTC y taxis que, ha remarcado, "es el problema, un problema de años, no de ahora, en el que el sector del taxi no ha visto que ha mejorado su posición por un escaso equilibrio".

Por otra parte reiteró que el próximo Consejo de Ministros explicitará "la voluntad política" del Gobierno para resolver este problema, que se completará a mediados de septiembre, con la elaboración de "un marco regulatorio" y la transferencia de las competencias en esta materia a las comunidades autónomas "para que puedan llegar a sus propios acuerdos con los ayuntamientos, según los casos". El ministro no concretó que figura legal adoptarán para permitir una segunda licencia urbana como piden los taxistas, y si contará con los suficientes apoyos parlamentarios.

El ministro ha convocado para mañana la Conferencia Nacional de Transporte prevista para el 11 de septiembre, con el fin de discutir con las comunidades autónomas la salida al conflicto.

Sin intervención policial

Mientras tanto, en Madrid cientos de taxistas mantienen prácticamente cortado el paseo de la Castellana, en el que solo han dejado libre el carril bus y un carril por cada sentido, y decenas de ellos han acampado desde anoche en la principal vía madrileña. Ni la Policía Municipal, dependiente del Ayuntamiento de Madrid, ni la Policía Nacional dependiente de la Delegación del Gobierno de Madrid han intervenido para garantizar el movimiento de los ciudadanos. Tampoco han anunciado ningún tipo de sanción para los taxistas que han cortado el tráfico durante dos días.

Saúl Crespo, portavoz de la plataforma de taxistas Caracol, ha propuesto quedarse "al menos un día más" en la arteria principal de la capital con sus vehículos, y sus compañeros, asegura, han aceptado. "Esta noche nos quedamos independientemente de lo que hable Fomento con las VTC, hay que enseñarle los colmillos al Ayuntamiento. Estamos luchando por el taxi en toda España, pero al final nosotros trabajamos en Madrid y tenemos que mirar también por nosotros", ha justificado.

Muchos de los taxistas parados en la Castellana han asegurado que nadie les ha dicho que tengan que mover sus coches o que vaya a haber consecuencias por cortar la circulación de la calle. Alexander Garzón es taxista desde hace 13 años y explica que compró su licencia hace dos por 150.000 euros. "Nosotros lo que queremos es que regulen a los VTC como nos regulan a nosotros, y que se cumpla la regla del 1/30", comenta Garzón que ha pasado la noche en una tienda de campaña cerca del Ministerio de Fomento. Sus compañeros son conductores y no tienen licencia porque afirman que es "demasiado cara para conseguir". "Tienes que estar años ahorrando y que el banco te preste la mayor parte del dinero", comentan.

Quejas de los VTC

En este sentido, el presidente de Unauto, Eduardo Martín, al acudir este mediodía a la reunión en el Ministerio de Fomento, ha lamentado "la debilidad" que, en su opinión, está mostrando el Gobierno ante la huelga del sector del taxi, ya que "parece ser que es ya el que dicta las normas", aludiendo a que el Ministerio tuvo que cambiar por dos veces la nota de prensa de ayer para incluir las peticiones hechas por las asociaciones de taxistas.

A la salida de la reunión, Martín se ha mostrado más conciliador, y ha asegurado que estar “moderadamente satisfecho”, con la promesa de Fomento de crear una comisión en septiembre para abordar el tema. “Hemos hablado de diálogo y de escuchar a ambas partes. Se debe llegar a un consenso que satisfaga a ambas partes”, ha comentado. Ha incidido en que todas las licencias VTC que circulan “son legales” y que la competencia que tiene el taxi “está limitado en número y no aumentará en ningún caso”. También ha dicho que la huelga del taxi no les afecta porque no es una presión hacia el sector de la VTC, sino “un chantaje hacia el Gobierno”.

El presidente de Unauto Martín ha pedido a Saura que no ceda "al chantaje" de la huelga indefinida de los taxistas, , porque sus demandas van contra la libre competencia y porque hay 15.000 familias que dependen de las licencias de VTC, y que haga lo posible para que termine la violencia de los taxistas contra los conductores y pasajeros de los VTC, que en los últimos días ha conllevado "cien coches dañados", y han tomado las calles con impunidad.

Unauto le ha entregado un informe jurídico al secretario de Estado en el que señala que el Tribunal Supremo ha confirmado la plena legalidad de las licencias concedidas entre 2009 y 2015, al amparo del vacío legal que produjo la ley de liberalización de José Luis Rodríguez Zapatero, y que, por tanto, no se pueden anular mediante una segunda licencia urbana como reclaman los taxistas.

También ha recalcado que los VTC operan de forma completamente legal en España, pagan impuestos en el país, y que si se retiraran sus licencias muchos empresarios y autónomos perderían sus inversiones en buenos vehículos.Un marco cierto y estable es bueno para todos porque genera seguridad y certidumbre”, ha asegurado, el secretario de Estado Infraestructura y Transporte, Pedro Saura, tras más de tres horas de reunión con Unauto, la patronal de las VTC. Saura ha incidido en que a todos les conviene “un marco regulatorio estable” que aborde los problemas estructurales que tiene el sector.

Por su parte, el secretario de Estado insistió en “es una evidencia que no se cumple la ratio 1/30”. y que ese desequilibro hay que corregirlo". Se produce un desequilibrio en contra del sector del taxi y queremos corregirlo abordando estructuralmente el problema con ambición”, ha explicado y ha añadido que se va a solucionar con los acuerdos a los que llegaron ayer con el taxi, aunque quieren hablar con todos los actores del sector.

Entre las soluciones, Saura reiteró la intención de transferir las competencias a las Comunidades Autónomas para que “tomen las decisiones”, por lo que serán las comunidades las que tengan que solucionar el desequilibrio. “Esto va exigir unos cambios y tenemos que presentarlos a mitad del mes de septiembre”, ha dicho.