Abengoa no informó a la CNMV del concurso necesario dictado por el juez

M. Á. N.

Los bonistas también ponen en tela de juicio las remuneraciones del consejo. Según las cuentas anuales, Abengoa presenta un patrimonio neto consolidado negativo de 2.407 millones de euros y sus pérdidas por explotación descendieron en 2017 hasta 278 millones. No obstante, el consejo de administración prevé una remuneración anual para sus miembros de 1,16 millones de euros. Cada consejero, percibirá este año la cantidad de 8.000 euros por cada reunión del consejo, según la propuesta sometida con carácter no vinculante a la junta general. Por su parte, el presidente, Gonzalo Urquijo, recibe anualmente, además, un millón de euros más un seguro de vida y otro de asistencia médica. Curiosamente, a pesar del aparente malestar en la compañía por las cantidades pagadas a Felipe Benjumea a su salida -lo que le llevó a sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional- el consejo actual propone para Urquijo una indemnización en caso de cese equivalente a tres años de salario, dos por el propio cese y uno por no concurrencia durante el año siguiente.