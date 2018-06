Una empresa se niega a abonar atrasos a sus empleadas porque el convenio se refiere solo a “trabajadores”

Una empresa aceitera de Córdoba se ha visto envuelta en una polémica por no pagar los atrasos a sus trabajadoras con la excusa de que el convenio colectivo que ampara esos pagos se refiere a los “trabajadores”, por lo que la empresa entiende que no incluye a las mujeres, según adelantó ayer la Cadena SER. De la lectura del convenio no se puede deducir esa discriminación. La Real Academia Española, además, ha puesto su granito de arena a la polémica cargando contra el movimiento feminista al aducir que quizá la aceitera ha hecho eso por la “insistencia en afirmar que el masculino genérico invisibiliza a la mujer”.

Según explicaron fuentes de CC OO a la Cadena SER, Aceites y Energía Santa María (ACENSA), una empresa radicada en la localidad cordobesa de Lucena, se ha aferrado a la supuesta literalidad del convenio del sector aceitero de la provincia de Córdoba para no pagar los atrasos que adeuda a sus tres trabajadoras. El convenio, renovado el pasado mes de diciembre, tiene vigencia desde el 1 de enero de 2015 al final de 2019 y contempla aumentos de salario del 1,5% para 2017, 2018 2019. Por tanto, hay que pagar el aumento correspondiente al año pasado, que debían ser abonados “en el mes siguiente” a la publicación del convenio en el Boletín de la provincia, que se produjo el 28 de diciembre. A los empleados varones ya se les han abonado, pero no a las empleadas, aduciendo que el convenio habla solo de “trabajadores”, según ha denunciado CC OO, que acusa a la empresa de "discriminación por razón de género".

Sin embargo, este periódico no ha podido encontrar en el texto del convenio ningún asidero donde agarrarse para aducir tal cosa. Casi todas las veces que menciona la palabra trabajador o trabajadores, las acompaña de sus correspondientes femeninos y no se puede deducir que las mujeres deban quedar fuera del colectivo al que hay que abonar los atrasos mencionados. De hecho, en sus primeros párrafos, el convenio establece que “como trabajadores y trabajadoras, dentro del ámbito de aplicación del presente convenio, serán todas y todos los que presten sus servicios profesionales” en una lista de industrias relacionadas con el sector.

Mar Ávalos, secretaria de Mujer de CCOO de Córdoba, ha lamentado que “a estas alturas todavía haya empresas y empresarios que crean que los hombres tienen más derechos que las mujeres por el mero hecho de ser hombres”. Tras el escándalo originado al publicar la noticia la Cadena SER, fuentes del sindicato afirman que el asunto está "en vías de solución". Contactada por este periódico, la empresa ha declinado hacer declaraciones.

La RAE tercia en contra del feminismo

Para terminar de dar aún más vuelo a la polémica, la Real Academia de la Lengua terció en el asunto con un tuit que ridiculiza al movimiento feminista. Ante un tuit de la activista Alicia Murillo Ruiz criticando que la Real Academia considere que “el lenguaje inclusivo no sirve para nada” y adjuntando la información de la Cadena Ser relativa a la empresa cordobesa, la RAE responde: “Quizá la insistencia en afirmar que el masculino genérico invisibiliza a la mujer traiga consigo estas lamentables confusiones”, como la de la aceitera.

La respuesta de la RAE desencadenó un buen número de reacciones en la red social criticando la postura dela Academia, entre ellas una de la activista reprochando a los académicos que se acabaran “de marcar un "la culpa es de las madres que las visten como putas" de manual”.