Los tesoros que borrará el calentamiento global

Los topos y los conejos se han convertido en el principal enemigo de Stonehenge, el famoso monumento neolítico de Reino Unido. El incremento de la temperatura en invierno ha atraído a esos animales, y su compulsión por horadar galerías amenaza la estabilidad de la estructura. No es una anécdota sino una luz roja. El organismo público Historic Environment Scotland (HES), que supervisa los 340 castillos, abadías, ruinas y yacimientos neolíticos más importantes de Escocia, ha identificado 28 espacios de tal fragilidad que están “sufriendo un nivel de riesgo inaceptable”. Una preocupación que se queda a vivir en esas tierras. “En Reino Unido, el cambio climático ya afecta a edificios, enterramientos arqueológicos y el entorno medio ambiental que trazan parques y jardines de relevancia histórica”, relata Tony Weighell, asesor en estos temas del Gobierno británico. Esta naturaleza amenazada es la misma que los países en su día se comprometieron a proteger. “El hecho de que estos lugares excepcionales se vean cada vez más afectados por el cambio climático no solo indica la gravedad del problema, sino también lo que está en juego si los Gobiernos no toman medidas a nivel mundial”, alerta Peter Shadie, asesor del programa Patrimonio Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La cultura y le memoria se quejan, el ser humano las ignora.