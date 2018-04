Incarlopsa, el proveedor de embutidos de Mercadona, niega que vaya a comprarle un grupo chino

Incarlopsa, el proveedor de embutidos de Mercadona, niega que un grupo chino esté a punto de comprarlos. Según una información de Reuters, el grupo inversor chino Kam Fung Group Company Ltd estaba en conversaciones para adquirir una participación mayoritaria en el grupo cárnico español Incarlopsa en una operación que valoraría al proveedor de Mercadona en unos 1.000 millones de euros.

"Ante las distintas informaciones aparecidas hoy en diferentes medios sobre la valoración y venta de nuestra compañía, Incarlopsa desmiente, en lo que a ella le corresponde, las informaciones publicadas", ha comentado Incarlopsa en un comunicado. Sin embargo, la empresa ha reconocido que "recibe y escucha a todos aquellos que se interesan por la compañía" y que por eso se siente orgullosa "del interés que está despertando, en los últimos meses, entre diferentes grupos internacionales". "Las informaciones aparecidas sobre la venta o valor de la compañías solo las podemos entender como maniobras de presión para influir en la posición de los accionistas", sentencia el comunicado.

Según la información publicada por Reuters, que incluso ofrecía una valoración económica de la empresa, Kam Fung Group, una firma de inversión china de capital privado, estaría analizando la adquisición de una participación de hasta el 95% en la sociedad. Incarlopsa es una empresa familiar española propiedad de la familia Loriente Piqueras, radicada en Tarancón (Cuenca) y especializada en jamón serrano, dijeron las fuentes. Contactado por Reuters, Emilio Loriente, presidente y uno de los fundadores de Incarlopsa, reconoció el interés de inversores extranjeros pero dijo que los accionistas no están buscando activamente la venta de la compañía.

Según una de las fuentes, la compañía tiene una deuda de alrededor de 200 millones de euros y la operación podría estructurarse de tal forma que la familia conservase una participación minoritaria. En sus últimos resultados conocidos, los de 2016, Incarlopsa facturó 530 millones de euros. El 75% de sus ventas dependen de Mercadona, del que es interproveedor, la figura que define a los más estrechos suministradores de la cadena de supermercados de Juan Roig, líder en España por cuota de mercado y facturación. Fundada hace 40 años, produce salchichas, jamón serrano y otros productos derivados del cerdo y obtuvo un resultado bruto de explotación 75 millones de euros en 2017, informaron fuentes citadas por Reuters. La supuesta operación propuesta otorgaría un valor de empresa —deuda incluida— de unas 16 veces Ebitda frente a la media de la industria en Europa que se sitúa en unas 10 veces.

Las negociaciones se producirían en un momento en el que los inversores chinos están renovando gradualmente su interés en realizar compras en el extranjero a medida que Pekín comienza a aliviar los duros controles que introdujo para limitar la fuga de capitales a finales de 2016. China es el mayor consumidor en el mundo de productos derivados del cerdo y varios inversores del país han comprado o se han interesado en los últimos años por algunos de los principales productores agroalimentarios españoles.

Kam Fung, con sede en Hong Kong, se centra en inversiones inmobiliarias en China, según su página web, que no menciona experiencia alguna en producción y distribución de productos cárnicos. Para esta aventura inversora, Kam Fung estaba estudiando formar un consorcio con el gestor de fondos chino de propiedad estatal Huarong Asset Management Co. Ltd, según dos de las fuentes. Pero el escrutinio al que somete Pekín a las operaciones de sus empresas fuera de China hará que probablemente la gestora nacional no forme parte de la operación, explicaron.

Incarlopsa quiere incrementar su producción en un 75% en los próximos cuatro años y tiene intención de exportar parte de la misma a mercados asiáticos, según la compañía y la patronal del sector. Los dos interesados han estado sondeando a varios bancos para financiar la compra, pero algunas entidades han mostrado sus reticencias porque los ingresos de Incarlopsa dependen mayoritariamente del grupo de supermercados Mercadona, dijeron dos de las fuentes de Reuters.