El petróleo toca máximos de tres años por la tensión entre Rusia y EE UU

Las espadas están en alto entre Estados Unidos y Rusia como no se veía desde la Guerra Fría por Siria, y la tensión que genera el temor a una confrontación militar entre las dos potencias, en una región tan sensible como la de Oriente Próximo, ha provocado que el precio del barril petróleo suba más de un 2% este miércoles y se coloque a niveles que no se veían en más de tres años.

El Brent, el crudo de referencia en Europa, ha llegado a superar los 72 dólares por barril, un precio que no se veía desde diciembre de 2014. El West Texas, guía para el mercado americano, se ha colocado por encima de los 67 dólares. Van ya cuatro días de subidas. Siria no es un productor importante de crudo, pero el conflicto puede tener implicaciones que pueden reverberar por toda la región.

El anterior máximo para el WTI este año estaba en los 66,6 dólares y no se descarta que pueda rebasar los 70 dólares si en la ecuación entran otros actores que son grandes productores de petróleo, como Arabia Saudí y Siria. La gran cuestión en este momento es entender si la posible intervención estadounidense contra objetivos militares sirios se acompaña con el restablecimiento de las sanciones a Irán.

El oro sube, el rublo baja

La escalada del riesgo geopolítico convierte en estos casos al oro en un puerto seguro para los inversores. El metal ha encadenado este miércoles su cuarto día de subidas. La confrontación de EE UU y China por los aranceles empezó a dar aire caliente el pasado viernes, junto al anuncio de las sanciones contra oligarcas y altos funcionarios rusos en respuesta a la conducta desestabilizadora del régimen de Vladimir Putin.

El agravamiento de la confrontación entre Washington y Moscú tras el presunto ataque químico del sábado en Siria elevó también el apetito por otros metales y activos que pueden verse menos afectados por un repunte de la volatilidad. El rublo ruso, entre tanto, se ha desplomado más de un 6% en la sesión tras el mensaje del presidente Donald Trump en la plataforma social Twitter advirtiendo que está listo para intervenir.

La situación está más contenida en el mercado de acciones. Wall Street ha arrancado la sesión con caídas del 0,75% en el Dow Jones, que se han moderado conforme ha avanzado la jornada. El Nasdaq ha seguido una tendencia similar y ha logrado reputar un 0,25% mientras que el índice S&P500, que integra a las mayores compañías cotizadas, estaba plano. El temor al enfrentamiento militar tampoco sienta bien al dólar.

El billete verde se mueve en mínimos de las últimas dos semanas, por la incertidumbre que genera la situación. Tampoco ayuda que la inflación subiera en marzo menos de lo esperado, dando margen a la Reserva Federal para seguir avanzando en el plan de retirada gradual de los estímulos aunque hay miembros que quieren ver tres incrementos más de tipos este año para compensar el impulso de la rebaja de impuestos.