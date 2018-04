Las pensiones subirán entre el 1% y el 3% para 5,75 millones de jubilados

El aumento de las pensiones mínimas y de viudedad se traducirá en un incremento medio anual de 250 euros y de 450 euros respectivamente. Es decir, si se dividen en 14 pagas (12 mensualidades y dos extraordinarias) los pensionistas que se beneficien de estos incrementos, verán como su nómina mensual crece en 17,8 euros y 32,1 euros, según perciban una prestación mínima o de viudedad. Esto supone un aumento mayor al fijado en enero para 5,75 millones de pensionistas, de acuerdo con los cálculos del Ministerio de Hacienda.

Después de cuatro años subiendo un 0,25%, en 2018 las pensiones mínimas y aquellas que no pagan IRPF subirán más finalmente. Cuánto está en función de si la pensión es mínima o no. Si lo son, la subida será del 3%. Lo mismo que lo harán las no contributivas. Si la pensión no es mínima, pero es de 700 euros mensuales o menos, el incremento será del 1,5%. Y si se sitúa entre 700 y 860 euros, el incremento se quedará en el 1%.

Las pensiones que estén por encima de esta cantidad, cuyo límite se sitúa en el umbral en que se empieza a pagar el impuesto de la renta, seguirán con el incremento del 0,25%, que fija el índice de revalorización. Este índice sigue vigente aunque, evidentemente, este año la ley presupuestaria realiza una aplicación selectiva de esta norma.

Para las de viudedad, la mejora llega principalmente por el incremento del porcentaje que se toma sobre la base reguladora (la referencia sobre la que se calcula la pensión definitiva). Esta sube del 52% al 54% para aquellas viudas, la mayoría son mujeres, que tengan más de 65 años y no perciban dos prestaciones. Esto, en realidad, es un desarrollo acelerado de una medida ya prevista en la reforma de pensiones de 2011, que contemplaba el incremento anual de ese porcentaje de la base reguladora del 52% al 60% hasta 2020. Esta subida ha estado paralizada hasta ahora.

Este incremento adicional, superior al previsto inicialmente por el Gobierno (el Ejecutivo subió en enero un 0,25% todas las pensiones), supondrán 1.097 millones de euros más para el presupuesto de la Seguridad Social.

En total el gasto en pensiones este año (las prestaciones de la Seguridad Social,las de los funcionarios y las no contributivas) llega a 144.834 millones, un 3,7% más que el año pasado o casi 5.200 millones si se mide en dinero. De esta partida, la más cuantiosa con mucha diferencia de todas las cuentas públicas, son las pensiones contributivas de la Seguridad Social las que consumen más parte: 127.110 millones.

En la parte de ingresos procedentes de cotizaciones (los que se emplean para pagar pensiones contributivas), la Seguridad Social espera ingresar este año 114.916 millones. Si se mide el incremento respecto de lo presupuestado el año anterior, el incremento será de un 3,9%. Sin embargo, si la referencia se toma sobre la liquidación provisional presentada la semana pasada (más ajustado a lo que fue realmente 2017), la subida será del 5,4%, ya que la recaudación final fue menor de la presupuestada en inicio y se quedó en 109.37 millones frente a los 110.560 millones previstos.

A pesar de esto, si se mantiene el ritmo de mejora de la recaudación por cotizaciones logrado hasta febrero durante todo el año (un 5,5%) es probable que la Seguridad Social ingrese más de lo presupuestado por primera vez desde que comenzó la crisis, hace ya más de 10 años.

El aumento en la recaudación seguirá siendo insuficiente para atender el pago de las pensiones contributivas, por lo que el Ejecutivo de nueve prevé echar mano del Fondo de Reserva en 3.826 millones.