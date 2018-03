Grupos cárnicos de laboratorio

“Hace un par de años, las alternativas a la carne hechas a partir de plantas prácticamente no existían y hoy ocupan el 10% del mercado estadounidense”, explicó Matt Ball, de The Good Food Institute. En su opinión, el espectacular crecimiento registrado por lo que en inglés se conoce como ‘plants based meat’ (carne basada en plantas) es el mejor indicador de lo que en los próximos años también podría ocurrir con la carne cultivada a partir de células animales. Si bien las hamburguesas de soja existen desde hace décadas, startups como Beyond Meat (donde Tyson Foods y Bill Gates también han invertido) han revolucionado el sector de las proteínas vegetales con aspecto de carne combinando nuevas plantas y tratando de replicar no sólo el sabor y textura sino su composición en grasas, aminoácidos, hierro y agua. Las innovaciones en alimentos no terminan ahí. Clara Foods es una startup de San Francisco con un negocio a medio camino entre el símil de carne de Beyond Meat y las células cultivadas de Memphis Meats. Como explicó Arturo Elizondo, su CEO, la empresa usa “la fermentación para producir las proteínas de la clara de huevo a las que luego se les agrega agua”: “Tiene la funcionalidad de la clara pero es más sostenible, más ético, y más seguro, no hay riesgo de salmonela y nada de antibióticos”.