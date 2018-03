El expresidente de la CAM: “Pido perdón por mi gestión”

El expresidente de Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Modesto Crespo Martínez, ha sido el primer responsable de una entidad quebrada que ha pedido perdón sin ambages en la Comisión de investigación de la crisis financiera del Congreso.

Tras más de dos horas de declaración, y con la voz quebrada y con un cierto aspecto de derrota, cerró su intervención con estas palabras. "Me preguntan por qué no pido perdón. No me importa hacerlo, y pido perdón porque no salió bien, porque me hubiera gustado que el resultado de mi gestión hubiera sido otro, pero no pude lograrlo y lo lamento sobre todo por la obra social. Llegamos a dedicar hasta 70 millones a la obra social asistencial, de educación, para las cárceles, y me involucré mucho en esta labor y era donde me sentía realizado. Y lo lamento mucho porque la región valenciana ya no lo tendrá, aunque ahora los clientes trabajen con el Banco Sabadell".

Y terminó diciendo: "Pido perdón por si podía haber hecho más y no lo hice por ignorancia. Desde que fui nombrado presidente iba a la CAM todos los días. Hice lo que pude y obré en consecuencia", concluyó afectado el expresidente no ejecutivo de la entidad que quebró en 2011. El aspecto de Crespo era muy diferente del que mostraban las fotos en los años de esplendor de la CAM, cuyo rescate costó 11.065 millones según el último informe del Tribunal de Cuentas. El exgobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordóñez, dijo de ella que era "lo peor de lo peor".

En todo momento, Crespo ha defendido que hizo lo que pudo en la entidad y como ejemplo ha puesto su participación en la decisión de desinvertir en Terra Mítica, una de las que más orgulloso se siente, según ha dicho.

"Hice lo que pude"

Crespo ha manifestado a los grupos políticos sus disculpas y ha señalado que durante su presidencia puso "ganas" y "dedicación". "Ni un solo día de ser presidente dejé de estar en la CAM. Hice lo que pude", ha defendido. La quiebra de la CAM está siendo juzgada por los tribunales.

En otro momento de la intervención, Crespo ha explicado que el Banco de España estableció la creación de las cuotas participativas y las preferentes para que las cajas pudieran obtener recursos. "Ignoro si alguien no hizo lo que debía", dijo, en relación con la comercialización de estos productos. También aclaró que los miembros del consejo de la entidad no adquirieron cuotas participativas porque no era "ético".

La CAM fue la primera entidad que las comercializó de orden de la institución y, durante la sesión de este miércoles de la comisión, en la que no ha habido discurso inicial, Crespo ha afirmado desconocer el porqué de la decisión de que la entidad fuera el "conejillo de indias" en la comercialización de estos productos. El asesor de las cuotas fue Lehman Brothers España, cuando estaba presidido por Luis de Guindos, ministro de Economía y futuro vicepresidente del BCE.



De acuerdo con Crespo, ni él ni el resto de los miembros del consejo de administración de la CAM compraron estos productos porque así se determinó con el objetivo de que no pudieran hacer negocio al contar con "información anticipada".

El expresidente de la CAM también ha explicado que, con el equipo de gestión anterior, algunas de las reuniones del consejo tenían lugar en otros países, como en Argentina, algo que él intentó parar con su incorporación.

Por otro lado, Crespo ha defendido que en la CAM "nunca estuvieron presentes las cuestiones políticas", al menos durante los años que fue presidente. "En mi mandato jamás hubo politización ninguna dentro de la caja", ha defendido quien fuera el presidente de la CAM en los años 2010 y 2011.



Por otra parte, Crespo ha defendido que hasta 2010 las cuentas de la entidad fueron auditadas "sin salvedad ninguna y daban beneficios". "Otra cosa es que luego se hayan determinado falsas o no", ha añadido.