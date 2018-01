Guindos aboga por una subida moderada de los salarios

El ministro de Economía, Luis de Guindos, en el Foro Económico Mundial de Davos. CÉLINE AEMISEGGER (EFE) / VÍDEO: EPV

El ministro de Economía, Luis de Guindos, no hubiera podido esperar mejores datos de empleo para presentarse ante el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). "Son datos positivos que ponen de manifiesto el crecimiento de la economía española, un crecimiento que ha estado por encima del 3%, que nos permite entrar con fuerza en 2018 y que es además crecimiento sostenible, basado en el sector exterior y en una demanda doméstica que crece moderadamente", ha declarado este jueves en Davos.

El ministro consideró que, en estas circunstancias, ha llegado el momento de las subidas salariales. "Lo importante es que haya una normalización de la evolución salarial, que ya se está produciendo de algún modo", ha asegurado. "Hemos recuperado todo el nivel de renta que teníamos antes del inicio de la crisis y lógicamente se tiene que dar una evolución salarial que sea acorde con esta situación teniendo en cuenta que tenemos una inflación que está por encima del 1% y que todavía tenemos una tasa de paro del 16,5%".

Asimismo, el titular de Economía ha apuntado que la evolución del empleo en Cataluña, a diferencia de las afiliaciones a la Seguridad Social, no se ha visto afectada por la crisis institucional.

Guindos ha restado importancia al hecho de que España todavía no haya presentado su candidatura a la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE). "Tenemos tiempo, lo presentaremos antes del 7 de febrero", señaló. El propio Guindos suena con fuerza para intentar hacerse con el cargo, pero el ministro ha eludido la cuestión. "No es una cuestión de estar o no en disposición, es cuestión de presentar un buen candidato y estoy convencido de que ese puesto va a ser para España".

No espera demanda por la opa de Atlantia

Respecto a la opa de Atlantia sobre Abertis, que abordará este viernes el Consejo de Ministros, Guindos ha insistido en que "la CNMV ha dado el visto bueno a una de las opas y una serie de permisos administrativos que ambas partes han pedido ya". Los ministerios de Energía y Fomento entendían que tanto las concesiones de autopistas de peaje, negocio esencial de Abertis, como la compañía de satélites Hispasat —filial de Abertis— son activos estratégicos y, que por tanto, debían contar con autorización del Ejecutivo.

Ambos ministerios pidieron que se revocara la autorización del organismo regulador argumentando que el grupo italiano no había solicitado el permiso previo del Gobierno. Para paralizar la opa el Ejecutivo debería acudir a los tribunales, aunque Guindos ha comentado que cree que "al final habrá una convergencia de planteamientos por todas las administraciones". Así, confía en que los ministerios de Energía y Fomento no demanden a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por haber dado el visto bueno a la opa que Atlantia lanzó sobre Abertis.