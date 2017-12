La subida del salario mínimo está condicionada a crecer más del 2,5% y crear 450.000 empleos

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, firma el acuerdo del salario mínimo. Detrás, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez; los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo (2i) y Pepe Álvarez (i); y los presidentes de CEOE, Juan Rosell (2d), y Cepyme, Antonio Garamendi (d) Ballesteros (efe) | atlas

Mariano Rajoy ha presidido este martes en el Palacio de la Moncloa la firma del acuerdo con sindicatos y patronales para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Rajoy ha recordado que el año pasado ya se firmó un alza del 8% del salario mínimo. Y que ahora se va "un paso más allá" porque se firma una senda plurianual, con alzas progresivas hasta 2020 que elevarán desde los 707 a 850 euros el salario mínimo. Pero Rajoy ha recordado que ese pacto tiene dos condicionantes: "El acuerdo que hoy firmamos mantendrá la subida del salario mínimo", ha dicho "siempre que la economía crezca por encima del 2,5% y que "se creen 450.000 empleos" al año. "Son límites muy prudentes, porque quedan por debajo de lo que estamos logrando", ha considerado.

¿Realmente son tan prudentes? A tenor de las previsiones oficiales, no tanto. En cuanto a empleo, el Gobierno repite el mantra del medio millón de empleos anuales. En lo que se refiere al crecimiento del PIB, las propias previsiones anuales, en el mejor de los casos, están rozando el límite. Para empezar, en el último plan presupuestario enviado a Bruselas, el Gobierno rebajó el crecimiento previsto para 2018 por las tensiones en Cataluña. El pronóstico pasó del 2,6% al 2,3%, es decir por debajo de lo que exige el acuerdo para la subida del SMI. No obstante, el Gobierno ha reiterado que, si la incertidumbre no se prolonga, el PIB puede irse cerca del 3%. Por su parte, la Comisión Europea, el Banco de España y el FMI pronostican un crecimiento del 2,5% para el año que viene, sin tener en cuenta el efecto del desafío soberanista. Para 2019, la previsión de Bruselas es del 2,1% y la del Banco de España, del 2,2%, en ambos casos por debajo de lo que marca el acuerdo para seguir la senda de subidas del SMI.

Al acto han acudido la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez; los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, y los secretarios generales de los sindicatos CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez. El Gobierno y los agentes sociales (sindicatos y patronales) ya llegaron a un acuerdo el pasado miércoles para que el SMI llegue en España a los 850 euros al final de la legislatura. Hoy se hacía oficial ese pacto con un acto público en el que participaban juntos todos los agentes sociales y el Gobierno, algo poco habitual en los últimos años. En 2017, el sueldo más bajo que cobran los españoles es de 707 euros al mes en 14 pagas al año para empleos a jornada completa. En 2018 la subida será ya del 4%, hasta los 736 euros mensuales.

"En España estamos más cerca de conseguir el objetivo y de ser 20 millones de personas trabajando", ha valorado Rajoy en su discurso tras la firma. Ha repasado el duro camino de España en la crisis. Este año, ha dicho, serán 600.000 lo empleos creados. Ha considerado que la subida del salario mínimo y sus condicionantes son realistas, a tenor de las cifras económicas de 2017. "Crecemos a un ritmo superior al 3%", ha dicho, aunque ha admitido que quedan más de tres millones de españoles que buscan empleo. "Hay que seguir trabajando en una recuperación económica que llegue al último de los españoles", ha asegurado.

"Después de siete años, en realidad ya tocaba", ha señalado Pepe Álvarez, líder de UGT, sobre el acuerdo formalizado la mañana de este martes en La Moncloa. "El acuerdo lo vemos desde la perspectiva de más acuerdo, de más dialogo", ha pedido. Ha recordado que las políticas más importantes han llegado con el diálogo y la concertación. "Esta firma va más allá de lo que es el salario mínimo interprofesional. Lo marcamos en una senda de nuevos acuerdos que sitúa a nuestro país en la senda de la recuperación", ha valorado, en relación con el compromiso a tres años para seguir subiendo el salario más bajo. "Quiero felicitar al Gobierno, a las organizaciones políticas con las que también hemos hablado", ha añadido Álvarez. "Y felicitarnos a las organizaciones por lograr este acuerdo que debe ser el inicio de una senda.

Unai Sordo, líder de CC OO, también ha celebrado el pacto. Ha recordado que en 2020 llegará el salario mínimo a 850 euros. "Lo pone en la senda de corregir una anomalía histórica", ha valorado. "España ha sufrido una intensa devaluación salarial. Recuperar el poder de compra del conjunto de los salarios y en especial de los más bajos requiere una subida del salario mínimo", ha señalado.

"No hemos recuperado el empleo ni el número de empresas destruidas, pero vamos en esa senda", ha señalado el líder de la patronal, Juan Rosell. Ha valorado que "la mejora se empiece a sentir por parte de todo el mundo". Ha calificado de "razonable" el acuerdo del salario mínimo y ha destacado que puede ayudar a luchar contra la economía sumergida. "Los salarios se suben cuando las empresas van bien y pueden competir", ha apuntado.

De cara al futuro, ha apuntado Garamendi, de Cepyme que hay que "trabajar en inversión, investigación y cualificación, que vendrá de la formación, y que es importante para que el empleo que vengan sean para siempre".