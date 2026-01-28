La última jornada de la Champions League en directo | Sorloth adelanta al Atlético ante el Bodo Glimt

Alexander Sorloth marca el primer gol del Atlético ante el Bodo Glimt.

Empata el Sporting de Portugal ante el Athletic, que estaría eliminado con este resultado | El Barcelona pierde ante el Copenhague 0-1 | Real Madrid empata ante el Benfica (0-0)

El final de la Fase de Liga de la Champions se está disputando este miércoles con 18 partidos simultáneos. Real Madrid, Barça y Atlético buscan meterse entre los ocho primeros. Los de Simeone están ganando al Bodo Glimt en el Metropolitano gracias a un tanto de Sorloth. El Athletic por su parte está empatando ante el Sporting de Portugal en San Mamés. Los de Valverde empezaron ganando con un gol de Sancet, pero los portugueses han igualado la contienda y con este resultado el conjunto vasco estaría eliminado. Los de Arbeloa están empatando ante el Benfica de Mourinho y una victoria les metería en ese top-8. Los de Flick están perdiendo en el Camp Nou ante el Copenhague y necesitan ganar por la mayor diferencia posible para evitar el play-in. Otros partidos a destacar son el Chelsea - Napolés, en el que los ingleses están ganando y por ahora evitan la eliminatoria previa a octavos ante los italianos que estarían eliminados; el PSG - Newcastle, en un duelo directo por el top-8 en el que vencen los parisinos gracias a un gol de Vitinha; el Manchester City - Galatasaray, donde los de Guardiola están venciendo gracias a un gol de Haaland y el Borussia - Inter, donde ambos necesitan una victoria para aspirar a entrar entre los ocho primeros.