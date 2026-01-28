La última jornada de la Champions League en directo | Sorloth adelanta al Atlético ante el Bodo Glimt
Empata el Sporting de Portugal ante el Athletic, que estaría eliminado con este resultado | El Barcelona pierde ante el Copenhague 0-1 | Real Madrid empata ante el Benfica (0-0)
El final de la Fase de Liga de la Champions se está disputando este miércoles con 18 partidos simultáneos. Real Madrid, Barça y Atlético buscan meterse entre los ocho primeros. Los de Simeone están ganando al Bodo Glimt en el Metropolitano gracias a un tanto de Sorloth. El Athletic por su parte está empatando ante el Sporting de Portugal en San Mamés. Los de Valverde empezaron ganando con un gol de Sancet, pero los portugueses han igualado la contienda y con este resultado el conjunto vasco estaría eliminado. Los de Arbeloa están empatando ante el Benfica de Mourinho y una victoria les metería en ese top-8. Los de Flick están perdiendo en el Camp Nou ante el Copenhague y necesitan ganar por la mayor diferencia posible para evitar el play-in. Otros partidos a destacar son el Chelsea - Napolés, en el que los ingleses están ganando y por ahora evitan la eliminatoria previa a octavos ante los italianos que estarían eliminados; el PSG - Newcastle, en un duelo directo por el top-8 en el que vencen los parisinos gracias a un gol de Vitinha; el Manchester City - Galatasaray, donde los de Guardiola están venciendo gracias a un gol de Haaland y el Borussia - Inter, donde ambos necesitan una victoria para aspirar a entrar entre los ocho primeros.
¡El Chelsea se adelanta ante el Nápoles!
Marca de penalti Enzo Fernández para adelantar a los ingleses, que se meterían en el top-8 y dejarían fuera a los italianos.
0-1.
¡Sorloth adelanta al Atlético ante el Bodo Glimt!
El delantero noruego marca para poner por delante a los rojiblancos, que con los resultados que hay, estarían clasificados.
1-0.
¡Empata el Sporting de Portugal ante el Athletic!
Marca Diomande para los portugueses, que dejarían fuera al Athletic ahora mismo.
1-1.
¡Se adelanta el Manchester City ante el Galatasaray!
Marca Haaland para adelantar a los de Guardiola, que con los resultados actuales estarían directamente en los octavos de final.
1-0.
¡Ahora sí se adelanta el PSG ante el Newcastle!
Marca Vitinha para meter provisionalmente al PSG en el top-8.
1-0.
¡Dembéle falla un penalti para el PSG!
Falló el francés el penalti para adelantar a los parisinos ante el Newcastle.
0-0.
¡Gol del Copenhague ante el Barcelona!
Gol de Dadason que dejaría ahora mismo a los de Flick fuera del top-8. Los daneses estarían clasificados para el play-in con este resultado.
0-1.
¡Gol del Athletic, gol de Sancet!
Se adelanta el Athletic por medio de Sancet, este resultado les sirve a los de Valverde para jugar el play-in.
1-0.
¡Comienza la última jornada de la Fase de Liga de la Champions!
Empiezan los 18 partidos.
El once del Inter ante el Borussia Dortmund para intentar evitar el 'play-in'
XI: Sommer, Akanji, Acerbi, Bisseck, Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco, Bonny y Thuram.
El once del Dortmund para intentar entrar en el top-8
XI: Kobel, Schlotterbeck, Beier, Bensebaini, Mane, Emre Can, Nmecha, Jobe Bellingham, Silva, Ryerson y Guirassy.
Y en respuesta el once del Nápoles, que se juega entrar en el 'play-in'
XI: Meret, Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesús, Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera, Vergara, Elmas y Hojlund.
El once del Chelsea, que se juega entrar entre los ocho primeros
XI: Robert Sánchez, Malo Gusto, Reece James, Fofana, Cucurella, Caicedo, Andrey Santos, Enzo, Estevao, Pedro Neto y Joao Pedro.
El once del Newcastle, que se mide en un duelo directo al PSG
XI: Pope, Hall, Botman, Miley, Thiaw, Tonali, Willock, Burn, Ramsey, Woltemade y Elanga.
El once del PSG para intentar entrar en el top-8
XI: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Neves, Vitinha, Barcola, Zaire-Emery, Kavaratskhelia y Dembélé.
¡El once del Sporting de Portugal, rival del Athletic!
XI: Rui Silva, Fresneda, Diomande, Inácio, Araújo, Hjulmand, Simoes, Catamo, Daniel Bragança, Trincao, y Luis Suárez.
¡Sale el once del Bodo Glimt, rival del Atlético!
XI: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan, Berg, Evjen, Brunstad, Blomberg, Hauge y Hogh.
El once titular del Galatasaray, rival del Manchester City
XI: Ugurcan, Jakobs, Davinson Sánchez, Sallai, Sara, Sané, Gundogan, Abdulkerim, Osimhen, Baris y Lemina.
El once de Guardiola para intentar meterse en el top-8
XI: Donnarumma, Matheus Nunes, Khusanov, Aké, Ait-Nouri, Bernardo Silva, Marmoush, Cherki, Doku y Haaland.
¡Sale también el del Athletic!
XI: Unai Simón, Gorosabel, Paredes, Yuri, Adama, Galarreta, Rego; Unai Gómez, Sancet, Robert Navarro y Guruzeta.
¡Sale el once del Atlético!
XI: Oblak, Pubill, Giménez, Hancko, Nico, Llorente, Barrios, Koke, Baena, Julián y Sorloth.
¡Buenas noches y bienvenidos al directo de la última jornada de la Fase de Liga de la Champions!
18 partidos simultáneos a partir de las 21.00 deciden qué ocho equipos acceden directamente a octavos, cuáles tendrán que jugar el play-in y quiénes serán los que se queden por el camino. Por ahora, el Arsenal y el Bayern están clasificados entre los ocho primeros; Kairat Almaty, Villarreal, Slavia Praga y Eintracht están eliminados de la máxima competición europea.
