Cancelado el GP de Qatar de MotoGP por el coronavirus

La amenaza mundial por el alcance del Covid-19, conocido popularmente como coronavirus, ha obligado a la organización del Mundial de Motociclismo a cancelar la primera carrera del campeonato de MotoGP, que debería haberse celebrado el domingo 8 de marzo en el circuito de Losail, en Qatar. La intención de los organizadores, la empresa española Dorna, siempre fue la de celebrar el evento, pero las autoridades catarís han dificultado su consecución al impedir la llegada a Losail de una buena parte de los desplazados, miembros de los equipos y de la organización, que provenían de Italia y Japón.

El segundo Gran Premio de la temporada, en Thailandia, pende también de un hilo. El riesgo de expansión global del coronavirus, que este viernes fue catalogado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de “muy alto”, pone así en jaque también al Mundial de Motociclismo, como ha hecho con otras tantas competiciones internacionales. El GP de China de Fórmula 1, por ejemplo, ya fue suspendido hace unos días.

En el caso de MotoGP, sin embargo, las circunstancias dejan un escenario curioso. Sí se celebrarán las primeras carreras de las categorías intermedias, Moto2 y Moto3 del GP de Qatar, pues todo el personal de esos equipos, así como los pilotos, ya estaban en el país pues se habían celebrado tres días de entrenamientos previos esta misma semana.

Así pues, la cancelación del GP de Qatar no responde tanto al miedo a que se celebre un evento mundial con grandes concentraciones de gente –entre otras cosas porque no se concentra tanto personal en un Gran Premio como este, al que apenas asiste público para llenar la grada principal–, sino un problema de logística. Si no pueden llegar hasta el circuito los miembros y los pilotos de los equipos de los países con más casos, no puede haber competición ninguna.

Dorna parecía haber llegado a un acuerdo con las instituciones catarís para que facilitaran el acceso al país –actualmente está restringido para aquellos vuelos que proceden de Japón e Italia, entre otros países–, al personal vinculado directamente con el Mundial. Pero ese acuerdo parece haber saltado por los aires después de que se pusiera en cuarentena a los pasajeros de un vuelo que salió de Roma este domingo. Entre esos pasajeros había personal de diferentes estructuras y miembros de la asociación internacional de los equipos (IRTA).

Así lo explica Dorna en un comunicado: “La evolución del brote de coronavirus ha resultado en diferentes restricciones para aquellos que viajan a Qatar, lo que ha afectado a pasajeros de Italia, entre otros países. Como consecuencia, todos los pasajeros que llegaron a Doha este domingo desde diferentes vuelos procedentes de Italia, o aquellos que han estado en Italia en las últimas dos semanas, serán puestos en cuarentena, al menos, 14 días”, señala el comunicado en el que se informa de la cancelación de la carrera de MotoGP. Y añaden: “Italia juega un papel fundamental en el campeonato y en la categoría reina, por eso se ha tomado la decisión de cancelar la competición”.

La mayoría de los trabajadores de Dorna ya había volado a Qatar o lo iba a hacer en los próximos días. Y los miembros de los equipos de MotoGP, así como los pilotos de la categoría reina, tenían vuelos para este lunes y martes, que ya no tomarán.

