La prensa estadounidense ve a España como una de las “mayores amenazas” en los Juegos de Tokio

Una de las imágenes que dejó este Mundial fue el abrazo de felicitación que le dio Kobe Bryant a Marc Gasol después de que España se proclamara campeona del mundo. Bryant vio las semifinales y la final desde la grada. Estados Unidos sólo cosechó un séptimo puesto en el torneo. En la prensa estadounidense destacan la química que mostraron equipos como España y Argentina, capaces de jugar como equipo.

Joe Vardon en The Athletic lo contó así: “España logró lo que Estados Unidos no pudo conseguir en el torneo”. Para este periodista, Marc Gasol representó el compromiso que en su país han echado de menos: “Marc no pidió a los Grizzlies que le traspasaran a los Raptors, pero el pívot de 34 años sí tomó él la decisión de jugar este Mundial con España (...). A Marc no le podía importar menos quién había ido al Mundial de Estados Unidos y quién no, estaba ocupado paseando con el balón de la final. Su intención era regalárselo a sus hijos”. Además, recuerda las palabras de Sergio Scariolo: “Tengo un respeto enorme a la selección de Estados Unidos. Ahora todo el mundo les falta al respeto , pero tenemos que dar las gracias a la federación estadounidense y a la NBA. Es un honor estar por delante de ellos en la clasificación. Para el próximo verano mi respeto volverá a ser máximo”.

El veterano Marc Stein apuntó en el New York Times a la experiencia de España y Argentina y a lo improbable que parecía que esa fuera la final antes de la disputa del Mundial: “El equipo de España era a priori mucho más débil que los que llevó a los Juegos Olímpicos de 2008 y 2012, cuando tuvo opciones legítimas de batir a Estados Unidos en las dos finales. Pero tanto esta España como esta Argentina del Mundial eran equipos que exudaban química, dureza y conocimiento del juego. Eso son rasgos que la EE UU de Gregg Popovich había estado buscando desde que puso en marcha su concentración: tener un grupo de jugadores que funcionaran como una unidad compacta (...) En cuanto acabó el partido, Marc Gasol le pidió el balón a los árbitros, lo abrazó y lo besó. España, de pronto, tenía su Reedem Team, el que ha vengado la dura derrota en cuartos de 2014, un torneo en el que todos esperaban que como anfitrión fuera el rival más duro de EE UU”.

Para Sam Quinn, de CBS, nadie debería cometer en Tokio 2020 el error de subestimar a España. “Aunque de entrada se le había descartado en los pronósticos en el Mundial, ahora España llegará a los Juegos Olímpicos de 2020 como una de las mayores amenazas para la selección de Estados Unidos. Sus jugadores pueden ser ya más veteranos, pero entre ellos y los argentinos han demostrado lo importante que es en estos torneos esa experiencia. España va a seguir estando ahí una buena temporada”.

Finalmente, Brian Windhorst detalló en ESPN el estado de los jugadores NBA (récord: 54) que han pasado por el Mundial y destacó el papel de Bogdan Bogdanovic (Kings), Evan Fournier (Magic), Patty Mills (Spurs), Aaron Baynes (Suns), Tomas Satoransy (Bulls)... y los españoles Marc Gasol (Raptors) y Ricky Rubio (Suns). Del pívot, que defenderá título en Toronto, destacó una vez más el compromiso con España tras una temporada agotadora: “Sólo pasó una semana desde que acabaron las Finales de la NBA y su llegada a la concentración de la Selección, lo que hace más impresionante su nivel en el Mundial”. De Ricky Rubio, mejor jugador del torneo, destacó su nivel un nivel de juego y madurez. “Ya es uno de los jugadores con más experiencia en los torneos de selecciones y jugó con una visión y una agresividad que estuvo a la altura de ese bagaje. Si lleva ese nivel a la nueva temporada NBA, dará un enorme impulso a los Suns”.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.