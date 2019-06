Duván Zapata irrumpe en la Colombia de Queiroz

Duván Zapata ya no es una fiera enjaulada. A punta de goles en el fútbol italiano, lleva años pidiendo pista en la selección Colombia, pero usualmente ha sido un suplente de lujo para Falcao García. Su presencia es un dilema para el técnico Carlos Queiroz, que este miércoles decidió darle rienda suelta frente a un precavido Qatar en la segunda salida de los cafeteros en la Copa América. Su apuesta rindió frutos, y el delantero del Atalanta resolvió el duelo a cinco minutos del final con un cabezazo letal tras una sutil asistencia bombeada de James Rodríguez.

Bien sea con Falcao o con Duván, la Colombia del estratega portugués se ha mostrado como un equipo ferozmente competitivo. Después de haber presentado credenciales como aspirante al título al imponerse 2-0 a la Argentina de Messi, aseguró su clasificación a la segunda ronda tras derrotar por la mínima al campeón de Asia, que en el estreno había sorprendido con un empate a Paraguay. Queiroz fue elegido para añadir fiabilidad defensiva al tradicional fútbol de toque de la tricolor, y de momento todo marcha sin contratiempos. En sus seis partidos al mando (cinco victorias y una derrota) el equipo ha marcado al menos un tanto, y en apenas uno ha recibido goles.

Ante Qatar, el técnico portugués optó por sentar a su capitán –que jugó la última media hora–. A sus 33 años, Falcao es el máximo referente y el goleador histórico de Colombia, un artillero de leyenda. Pero depende de que lo surtan de balones, mientras Duván aporta embestidas que amplían el arsenal ofensivo del equipo. La trayectoria del Tigre compite con el brillante presente de Duván. Por ahora, Queiroz se ha mostrado reticente a juntar a dos delanteros de área tan definidos, al menos como titulares. A sus 28 años, el corpulento goleador del Atalanta está maduro, sabe salir desde atrás con potencia, y de vez en cuando tirarse a los costados.

Con un James muy activo, que ejerció de capitán mientras Falcao no estuvo en el campo y se ofreció como socio de todos, Colombia dejó claro su dominio desde el comienzo, pero durante 85 minutos no consiguió romper el cerrojo catarí, que acumuló hasta nueve hombres en su área. Juan Guillermo Cuadrado calentó las manos de Saad con un latigazo desde fuera del área, y Roger Martínez probó en sendas ocasiones los reflejos del arquero. Queiroz movió el banco al incluir a Falcao por Cuadrado, Santiago Arias por Stefan Medina y Luis Díaz por Martínez, pero el dique solo se rompió cerca del final con el cabezazo de Duván.

No es la primera ocasión en que el corpulento delantero del Atalanta es el hombre clave en un momento definitivo. Duván no fue al Mundial de Rusia, pero le bastó un partido para hacer su contribución para obtener el anhelado boleto. Los cafeteros aplazaron su clasificación hasta la última fecha de la eliminatoria sudamericana, esa liga de selecciones disputada a lo largo de dos años. Con Colombia en la cornisa, José Pékerman sorprendió al incluir a Zapata como titular contra Perú en el Estadio Nacional de Lima, acompañando a Falcao. Hasta entonces no había formado parte de los habituales, pero no desentonó. Por el contrario, se puso el overol y fue vital en ese sufrido empate 1-1. Incluso participó en la jugada del gol: un balón que bajó para Falcao y terminó en los pies de James. A pesar de que venía de anotar 11 goles con la Sampdoria, Pékerman al final no lo incluyó, para sorpresa de muchos, en la lista definitiva para Rusia.

Forjado en el calcio, donde acumula 63 goles durante seis campañas en distintos equipos, Duván desde hace tiempo toca la puerta de la selección. Surgió en el América de Cali y pasó por Estudiantes de Argentina antes de sus escalas en Nápoles, Udinese y Sampdoria. Su progresión ha sido evidente, hasta alcanzar la explosión goleadora de esta temporada, cuando marcó 23 goles que lo dejaron como segundo máximo artillero de la Serie A, por detrás de Fabio Quagliarella y por delante del mismísimo Cristiano Ronaldo. Duván lideró el asalto del Atalanta, que acabó la temporada como el equipo más goleador (77 anotaciones) y se clasificó por primera vez en su historia a la próxima Champions League. El pequeño club de Bérgamo difícilmente podrá retenerlo.

A pesar de esos pergaminos, esta fue su quinta titularidad con Colombia, apenas la segunda en un partido oficial. En el último amistoso previo a la Copa América, la goleada 3-0 sobre Perú, entró desde el banco para marcar por primera vez con su selección, y en el estreno ante Argentina le bastaron los últimos diez minutos para sellar la victoria 2-0. En el inicio de la jugada, impuso su carrocería en medio de un bosque de piernas argentinas en la mitad del campo para descargar, seguir en carrera, y definir en el área un balón que pasó por Roger Martínez y Jefferson Lerma. “Todo lo que viví con Atalanta estoy tratando de vivirlo acá, con la selección”, sentenció tras derrotar al equipo de Messi. Con Colombia clasificada, Queiroz podrá rotar en el último partido del grupo, el próximo domingo ante Paraguay. Pero para los partidos definitivos deberá resolver el dilema entre sentar al Tigre o dejar enjaulado a Duván.

