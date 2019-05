Quartararo, el piloto que siempre tuvo prisa

Lo que más le costó a Quartararo, alias El Diablo, fue aprender a parar la M1. “La frenada era mi punto débil, pero he mejorado con la ayuda del equipo”, confesaba. “Es cierto que era su punto débil, pero ha acabado siendo su punto fuerte. Me ha impresionado”, apuntaló su compañero, Morbidelli. El reto al que se enfrenta el francés este domingo (14.00, DAZN) es mayor, aunque ni siquiera Márquez se atreve a descartarlo por la victoria. “Intentaré pararle los pies, no sea que bata otro récord y me quite el de ganador más joven de MotoGP”.