“No destruyamos el fútbol femenino”

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aprovechó jueves su participación en el primer Congreso Internacional sobre Liderazgo Femenino en el Fútbol (LWF), celebrado en el Wanda Metropolitano, para referirse al proyecto de crear una Liga paralela a la actual competición femenina, la Liga Iberdrola, por parte de la Federación Española de Fútbol (FEF) a partir de la próxima temporada. “No podemos cambiar las cosas radicalmente porque nos cargaremos el fútbol femenino. El trabajo que se ha hecho se puede perder. Es algo que se ha logrado partiendo de cero y ha dado resultados. No lo destruyamos. Crecer no se compra en El Corte Inglés”, expresó Tebas, que calificó de “absurdo” un posible cambio. “Si las cosas funcionan no hay que cambiarlas. Yo no lo entiendo. Parece que todo aquello que huele a LaLiga hay que eliminarlo”, aseguró el dirigente.

“Los éxitos no llegan solos. Es un trabajo que han hecho tanto los clubes, con la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF), como la Liga Iberdrola, y seguirán cosechando más éxitos si siguen trabajando en la misma línea. Pero si se cambian las cosas con ocurrencias de la noche a la mañana se puede echar todo a perder”, recalcó Tebas en referencia al proyecto de la Federación, presidida por Luis Rubiales. El organismo federativo presentó a principios de marzo la idea de crear una competición paralela a la actual, con un formato de dos divisiones: una de élite, con 16 equipos, como la actual Liga Iberdrola, y otra de promesas con 32 conjuntos divididos en grupos territoriales con fases de ascensos y descensos.

A esa idea ya reaccionó con dureza la ACFF, un organismo fundado en 2015 y que cuenta con 70 miembros, entre ellos 14 conjuntos de la Liga Iberdrola (todos excepto Athletic y Barcelona). El mismo día que la Federación anunció su futuro proyecto, la Asociación de Clubes manifestó su “más absoluto rechazo”, y acusó al organismo de Rubiales de “falta de rigor y transparencia”.

Tebas afirmó este jueves que es precisamente la ACFF, y no LaLiga, la que debe entablar negociaciones con la Federación para buscar una solución a un conflicto que amenaza con convertirse en un cisma en el momento de mayor éxito del fútbol femenino, con récords de asistencia a los estadios, partidos televisados, triunfos de la selección española en categorías inferiores y un Mundial absoluto este verano. También cuando se negocia un nuevo convenio colectivo para mejorar las condiciones laborales de las futbolistas, y cuando Mediapro ha adquirido los derechos de la competición por nueve millones de euros por las próximas tres temporadas (el acuerdo contempla la retransmisión de, como mínimo, tres partidos cada jornada, uno de ellos en abierto).

“Nosotros ni organizamos La Liga Iberdrola ni la queremos organizar”, expresó Tebas en el Wanda. Y aprovechó para mandar otro recado a Rubiales: “Yo creo en las Federaciones. A lo mejor lo que no creo es en quienes las dirige. Hay que trabajar con los clubes. Si seguimos en la misma línea, estoy seguro que en cuatro años llegamos a cifras cerca de los 11 millones de euros en el mercado audiovisual. Si se van dando bandazos y no se es abierto sobre cómo se va a desarrollar el futuro, nos equivocaremos. Como ya dije, que alguien no lo estropee”.

Para Tebas, llega “lo más complicado”. “Ahora se ha conseguido vender los derechos audiovisuales por un precio récord, tenemos que trabajar para que todos los fines de semana suba la asistencia en todos los campos. Y lo mismo a nivel audiovisual, tenemos que conseguir que si un partido en abierto lo veían 200.000 personas, ahora lo vean 400.000. Si por pago lo ven 15.000, que ahora lo vean 30.000”, zanjó.

Los encuentros de la Liga Iberdrola han tenido este curso una media de 105.000 espectadores en televisión.

La lucha de la mujer por un puesto directivo La primera jornada del Congreso Internacional sobre Liderazgo Femenino en el Fútbol analizó el papel de la mujer en el deporte. Por ejemplo, de los 37 miembros del Consejo de la FIFA, solo seis son mujeres, y nunca ha habido una presidenta. “Solo un 8% de las personas que toman decisiones en el fútbol son mujeres. Hay que crear estructuras nuevas que nos permitan llegar a puestos directivos”, expresó Mayi Cruz Blanco, exgerente de Desarrollo de Fútbol Femenino de la FIFA hasta 2017. Tebas destacó que en el Comité de Dirección de LaLiga un 33% son mujeres.

