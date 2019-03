Atlético y Barcelona se juegan la Liga femenina en un partido con récord de asistencia

Como en cualquier otro día de partido, el barrio de San Blas se llenaba de camisetas rojiblancas. El himno atronaba minutos antes de dar comienzo el encuentro en un abarrotado Wanda Metropolitano. Pero el de este domingo no fue un Atlético-Barcelona cualquiera. Con el 7 a la espalda de las rojiblancas no saltó al césped Antoine Griezmann, sino Ángela Sosa. Y con el 11 blaugrana no estaba Ousmane Dembélé, sino Alexia.

El fútbol femenino volvía a la casa del Atlético de Madrid. Y lo hizo a lo grande, batiendo el récord histórico de asistencia a un partido de fútbol femenino en España. Con las gradas prácticamente repletas (el estadio tiene capacidad para 67.829 espectadores), a la espera de que la entidad facilite el dato definitivo de asistentes.

Los miles de espectadores que presenciaron el encuentro son una muestra más de que el fútbol femenino es un fenómeno en pleno crecimiento. Si el fin de semana pasado fue el turno del baloncesto, que batió el récord histórico de asistencia a un partido femenino en España, con 13.472 espectadores en el Wizink Center de Madrid, este domingo le tocó al deporte rey. Los espectadores que asistieron a las gradas del Wanda Metropolitano superaron a las 48.121 que hace poco más de un mes acudieron a San Mamés, al encuentro de Copa que disputaron el Athletic y el Atlético, y que acabó con un resultado de 0-2 a favor de las colchoneras.

“Adelante Atlético Femenino”, rezaba la pancarta que recibió a las jugadoras cuando saltaron al campo. El ambiente es el de un día grande, y no es para menos. El encuentro servirá, además de para batir el récord de asistencia, para dilucidar si sigue habiendo Liga Iberdrola. El Atlético aventaja al Barcelona en seis puntos. Una victoria de las rojiblancas dejaría prácticamente sentenciado el campeonato a falta de seis jornadas para el final.

ampliar foto Aficionadas del Atlético exhiben banderas rojiblancas en las gradas. Kiko Huesca EFE

