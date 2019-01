Argentina vuelve a sus raíces y elige a Menotti como director de selecciones nacionales

"Bienvenido a su casa", tuiteó la cuenta de selecciones de la AFA, junto a una imagen en la que el nuevo manager de la "albiceleste", que en octubre cumplió 80 años, le da la mano al presidente del organismo, Claudio Tapia. La última vez que Menotti había pisado el edificio con un cargo oficial había sido 36 años atrás, el 10 de diciembre de 1982, la noche en que terminó su ciclo de ocho años como entrenador de Argentina. "Claro que me voy amargado, no lo esperaba", dijo entonces Menotti, por sobre quien pesaba la decepción del Mundial de España 82, acaso la única -aunque no menor- mancha de un ciclo en el que había reinventado la selección albiceleste, eterna campeón moral hasta entonces, a la que cimentó con una estructura organizativa desconocida en un fútbol habitualmente caótico.

El ex entrenador de @Argentina, César Luis Menotti, será Director de Selecciones Nacionales. Comenzará su función el próximo 1 de febrero. ¡Bienvenido a su Casa, César! pic.twitter.com/Ze2O7ksNY9 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) 14 de enero de 2019

Rediseñar el mapa de las selecciones argentinas, la nueva tarea de Menotti, parece una misión titánica. El entrenador que dirigirá la Copa América de Brasil 2019 -y ruega para que Lionel Messi regrese- es Lionel Scaloni, el ex defensor de Deportivo La Coruña que a sus 40 años ocupa el puesto con la ubicuidad como buen aliado: su primera participación en un cuerpo técnico fue junto a Jorge Sampaoli en el Sevilla, en la temporada 2016-2017, para cumplir el rol de nexo entre los jugadores y el entrenador. Luego acompañó a Sampaoli a la selección pero, tras la renuncia del entrenador, Scaloni siguió en la AFA y aceptó reemplazarlo. Su buena estrella continuó ante los sucesivos rechazos de Diego Simeone, Mauricio Pochettino y Marcelo Gallardo, aunque uno de los vicepresidentes de la AFA y titular de Boca, Daniel Angelici, adelantó la semana pasada que el interinato de Scaloni terminará después de la Copa América, por lo que se desprende que Menotti tendrá que elegir a su reemplazante antes del comienzo de las eliminatorias para Qatar 2022, programadas para octubre de este año.

"A Scaloni no lo conozco. Tendrá que definir cuál es su proyecto para poder opinar", había dicho Menotti en diciembre. Pero el ex entrenador de Barcelona (1983-84), Atlético de Madrid (1987-88), Boca, River y selección mexicana, deberá además afrontar otras desorganizaciones habituales de la AFA, como que Fernando Batista, el entrenador de la selección sub 20 que jugará desde este jueves en el Sudamericano de Chile, clasificatorio al Mundial de Polonia, fue elegido hace apenas un mes.

Menotti es una celebridad en el fútbol argentino que suele ser consultado como el sabio de la tribu por diferentes entrenadores de primer nivel mundial, entre ellos Pep Guardiola, pero su lejanía con el fútbol profesional en los últimos años -lógica por su edad- abre un signo de pregunta. Sus últimos trabajos como entrenador fueron lejos de la excelencia que había alcanzado en su mejor época, en Independiente de Argentina en 2005 y en Puebla y Tecos de México de 2006. Su paso como manager, en el mismo Independiente, en 2010, tampoco terminó acorde a su formidable prestigio.

"Seguimos esperando que Messi nos gane los partidos porque tenemos la historia de Maradona en la cabeza", había dicho en diciembre, cuando nadie imaginaba que, 36 años después, estaba a punto de regresar a la selección que jerarquizó entre 1974 y 1982 con trabajo, seriedad y equipos que brillaban como ningún técnico había hecho hasta entonces -y que según Menotti respetaban el estilo histórico del fútbol argentino-. Tan caótica es la actual selección que en los últimos ocho años, desde 2010, desfilaron siete entrenadores: el propio Maradona, Sergio Batista, Alejandro Sabella, Gerardo Martino, Edgardo Bauza, Sampaoli y Scaloni. En el regreso a sus raíces, Menotti tendrá que elegir el octavo en un lapso que equivale a todo su ciclo.