Argentina prescinde de Sampaoli

El final anunciado ya es oficial, Jorge Sampaoli dejó su cargo al mando de la selección argentina. Después del estrepitoso pasar de la Albiceleste por Rusia (cayó en octavos ante la campeona Francia), la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Sampaoli llegaron a un acuerdo para romper el vínculo que expiraba en junio de 2022. La Federación se compromete a indemnizar al entrenador con 1,5 millones de euros, una cantidad muy inferior a la que estipulaba el contrato, cercana a los 6,8 millones. Vuelta a empezar para Argentina, que en los últimos 10 años liquidó a siete entrenadores (Basile, Maradona, Batista, Sabella, Martino, Bauza y Sampaoli), cuatro desde que Mario Gotze fulminó a Messi y compañía en la final de Brasil 2014.

Después de la derrota ante Francia, Sampaoli aseguró que se encontraba con fuerzas para seguir al frente de Argentina, tal y como aseguraba su contrato firmado en junio de 2017. Pero en la AFA ya lo tenían claro: no querían al técnico de Santa Fe. Entonces, la Federación comenzó la operación desgaste, la misma que ya habían utilizado con Bauza, el predecesor de Sampaoli. Primero le desarmaron el cuerpo técnico, para luego ofrecerle dirigir la sub 20 en un torneo menor L’Alcudia (Valencia) el próximo agosto. “Por ahora, no nos echan. Vamos a ver como avanza”, advertían desde el entorno del entrenador nada más regresar a Argentina. Sabían, en cualquier caso, que el final estaba cerca.

Sampaoli se hizo cargo de una selección sin rumbo en las eliminatorias sudamericanas. El pasaje a Rusia lo consiguieron en la última jornada de la clasificación, frente a Ecuador (1-3, tres goles de Messi). Sampaoli, sin embargo, nunca le pudo dar su impronta a Argentina. Un equipo sin identidad en el campo, dividido en la concentración. Los pesos pesados del grupo nunca congeniaron con los jóvenes y tras la dura derrota ante Croacia en la segunda jornada de la fase de grupos (3-0), las vacas sagradas comenzaron a consensuar las alineaciones con el técnico. “Se terminó la selección para mí”, anunció Mascherano, tras el adiós de Rusia. De Messi, en cambio, todavía no se sabe nada. El 10 no quiere volver a tomar una decisión apresurada, después de que ya había dejado la Albiceleste tras perder la segunda final de la Copa América consecutiva en Estados Unidos 2016.

Sampaoli dirigió solo 15 partidos a Argentina, con un saldo de siete victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Un 55,56% de efectividad. El técnico ahora espera reconducir su carrera en Europa. Lo avala su currículo, a pesar del topetazo con la Albiceleste, el preparador consiguió la Copa América con Chile en 2015 y formó un buen equipo en Sevilla. A la Argentina le toca reinventarse, una vez más. Y todavía no sabe si contará con Messi.