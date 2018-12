Ronaldo sobre el River-Boca: “La final en el Bernabéu es una muy buena solución”

Quien asiste a un encuentro con Ronaldo también acude a una cita con el oráculo. El exfutbolista brasileño habló de todo un cóctel de temas en una fugaz visita a Ciudad de México. El legendario delantero del Real Madrid se dio el tiempo para valorar al fútbol actual y al partido del próximo domingo entre Boca Juniors y River Plate, la final desterrada de la Copa Libertadores. "La final jugada en el Bernabéu es una muy buena solución deportiva, logística para todos los equipos y aficionados", opinó en su faceta como gurú del fútbol.

"Ha sido una situación de emergencia, lo que pasó en Argentina fue muy feo y no es un problema de fútbol, es un problema social donde vemos que todavía hay gente que intenta generar confusión donde no se debe. Lo que pasó en Argentina fue muy feo", consideró un Ronaldo que no se cansó de gesticular una sonrisa. El Fenómeno esquivó la pregunta sobre su favorito entre River y Boca, "deseo suerte a los dos", musitó.

La final definitiva de la Libertadores se mudó a Madrid tras los actos de violencia del pasado 24 de noviembre. Algunos hinchas de River Plate lanzaron piedras al autobús de Boca Juniors. La Policía local esparció gas lacrimógeno para replegar a los atacantes y el humo se coló por las ventanas rotas del bus. Eso provocó dos suspensiones del partido, una multa al club millonario y las lesiones de dos futbolistas xeneizes: Pablo Pérez y Gonzalo Lamardo. La semana pasada, la Conmebol anunció que la final se trasladaría a España, en un campo neutral, a un océano de distancia.

Ronaldo Nazário respondió a todo un carrusel de preguntas de los periodistas que esperaban en fila por inquerir al brasileño. Sobre el vídeoarbitraje en los octavos de final de la Champions League "me gusta mucho el VAR sobre todo en ocasiones donde dejar a un equipo en la injusticia. Por ahora ha venido bien". En cuanto al Balón de Oro ganado por, Luka Modric celebró el fin de la hegemonía de Messi y Cristiano, "creo que hay otros jugadores con condiciones de ganar este título. Enhorabuena por Modric, se lo ha merecido por lo que ha hecho en el último año". Y sobre el Real Madrid: "En Champions no ha puesto en duda la clasificación, en el campeonato [LaLiga] van un poco más lento. Un historial de cuatro Champions en cinco años obligatoriamente pones al Madrid como favorito".

En septiembre pasado, Ronaldo se convirtió en el máximo accionista del Real Valladolid al adquirir el 51% de las acciones del club. "Ahora intentaremos desahogarnos, mantenernos en la categoría", comentó el patrón. "Voy a poner toda mi experiencia a favor del Valladolid para llegar a esta competencia [Champions League], es un sueño para todos y financieramente alcanzar un nivel muy alto".

Ronaldo, tratado como un sultán, también critica el nuevo orden mundial del fútbol en el que aparecen menos los dribles y el llamado jogo bonito. "Antes de comprarme al Valladolid veía muy poco fútbol, solo los partidos importantes. Es cierto que muchos de ellos son partidos aburridos", comentó antes de emprender un viaje hacia Nueva York donde le premiarán por su labor altruista.