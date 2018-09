La próxima Champions tendrá VAR

El Comité Ejecutivo de la UEFA ha acordado este jueves introducir el vídeoarbitraje en la Liga de Campeones 2019-20, a partir de agosto, cuando se disputen las eliminatorias previas. Además, el VAR también estará operativo en la Supercopa de Europa de 2019, en la fase final de la Eurocopa 2020, en la Liga Europa 2020-21 y en la fase final Liga de Naciones 2021.

Este pasado martes, la Asociación Europea de Clubes se mostró a favor de la utilización de esta tecnología en las competiciones de la UEFA "lo antes posible", según afirmó el presidente del colectivo y del Juventus italiano, Andrea Agnelli, al término de la 21ª Asamblea General celebrada en Split (Croacia).

En los últimos meses, la UEFA había reconocido que estudiaba la posibilidad de aplicar esta tecnología ya esta temporada en la segunda fase de la Liga de Campeones. El éxito de la herramienta durante el pasado Mundial había insuflado una fuerte presión en la institución, que teme un aluvión de críticas ante errores arbitrales que el uso del VAR ha demostrado que pueden ser subsanables.

El cambio de paso de la UEFA ha sido sorprendente. El pasado abril, con el polémico final del Real Madrid-Juventus de cuartos de final aún caliente, el presidente, Alexander Ceferin, declaraba en La Gazetta dello Sport: “La Champions League es como un Ferrari o un Porsche: no se puede conducir de inmediato, se necesita entrenamiento, pruebas fuera de línea, y todos tienen que entender cómo funciona”. En mayo, en Kicker, Ceferin se reafirmaba en su posición: “La gente no entiende esto porque no se explica con la suficiente precisión. La Liga de Campeones es la primera, la máxima del máximo, no se puede hacer una prueba en ese contexto. Todas las reglas deben ser claras”.