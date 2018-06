Para la FIFA el arbitraje roza la perfección con el VAR

Para la FIFA, el arbitraje en este Mundial, con la ayuda de la novedosa aplicación del VAR, roza la perfección. Según el análisis presentado por los máximos responsables del arbitraje de la organización, los exárbitros Pierluigi Collina, Massimo Busacca y Roberto Rosseti, el nivel de aciertos de los colegiados sin el videoarbitraje ha sido del 95%, un porcentaje que ascendería al 99,3% con la aplicación del VAR. La conclusión está basada en el análisis de 335 incidentes que fueron revisados, se incluyen los 122 goles logrados, con la reciente tecnología implantada en la Copa del Mundo. De ese escaso 0,7% en los errores la principal explicación fue que el sistema, al depender de interpretaciones de personas, no es infalible. "El VAR ha sido muy útil, no hay ni un solo escándalo, el nivel de los árbitros es muy bueno", aseguró Busacca. Selecciones como Marruecos probablemente no piensen lo mismo al sentirse la gran perjudicada por errores que le impidieron clasificarse para la segunda fase y en los que el VAR no intervino. O Suecia, que vio como un penalti clarísimo de Boateng sobre Berg en el partido en la que cayó derrotada por Alemania (2-1) no fue señalado. Collina aceptó la opinión de un periodista de que esa jugada fue "un error como una casa de grande", pero apeló a ese porcentaje del 0,7 para justificarlo. "En general, y repito en general, las cosas han salido bastante bien", incidió.

Sí admitió Collina que se han modificado algunos criterios, como las revisiones en las áreas en las jugadas a balón parado, denunciadas tras los agarrones a Harry Kane en el partido entre Inglaterra y Túnez. "Nos dimos cuenta de que había agarrones o tirones de camiseta y no se sancionaban, intervenimos ahora y han cambiado los comportamientos". Collina también presentó en un vídeo con cuatro jugadas en las que intervino el VAR. Una de ellas, la primera que generó una gran polémica, por un posible empujón a un defensa brasileño en el gol de Suiza que significó el empate a uno final. Brasil pidió a la FIFA por carta la grabación de la conversación entre el responsable del VAR y el colegiado, a lo que se negó. "Ahora, terminada la primera fase, la mostramos". En la grabación se escucha a uno de los colegiados de la sala del VAR decir: "Hay un empujón muy ligero, es gol".

Según Collina, "hubo 17 revisiones reales. De ellas 14 fueron en el monitor junto a la banda y 3 sólo en la sala VAR. De las 14 decisiones cambiadas, 7 fueron penaltis concedidos, 2 penaltis cancelados, 2 potenciales rojas, 2 goles concedidos por fueras de juego y 1 por error de identidad. De las decisiones confirmadas, un penalti fue concedido y dos penaltis anulados".

Durante la primera fase del Mundial hubo 162 amarillas, 1 roja directa y dos rojas por doble amarilla. Hubo 3,4 amarillas por partido, las mismas que en grandes campeonatos de clubes, mientras que el número de rojas es inferior. "Todas las rojas fueron fruto del juego", dijo Collina. "Esto demuestra que los jugadores respetaron al rival".