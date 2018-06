¿Cómo hubieran sido los octavos del Mundial si no existiera el VAR?

La tecnología del videoarbitraje ha llegado para quedarse. El Mundial de 2018 ha dejado constancia de que aplicar esta innovación tecnológica ha ayudado a pulir algunos errores arbitrales de calado. Sin embargo, no todos los grupos se han visto afectados en terreno ruso. Solo tres de ellos (B, C y F), habrían variado sus posiciones al término de la fase de grupos aunque en ninguno de ellos una selección eliminada hubiera pasado a la siguiente fase. Son los encabezados por las selecciones de España, Francia y Suecia, respectivamente. De no haberse aplicado el VAR, España habría quedado segunda y se mediría ante Uruguay –en el lado más complicado de los octavos de final— en vez de con Rusia. Francia también habría bajado al segundo puesto, enfrentándose con Croacia y evitando a la Argentina de Leo Messi. Suecia tampoco lideraría su grupo, por lo que le tocaría jugar contra Brasil.

El VAR ha evitado que Portugal sumara siete puntos y se convirtiera primera en un grupo repleto de polémica por las ocasiones en las que el árbitro tuvo que echar mano de la nueva tecnología. Los de CR7 hubieran vencido a Irán, ya que el paraguayo Enrique Cáceres no hubiera pitado penalti ante la mano del defensa portugués Cédric dentro del área. Sin videoarbitraje de por medio, La Roja solo habría contado con 4 puntos pasando como segunda ya que habría perdido ante Marruecos por dos goles a uno. El gol del delantero Aspas no hubiera subido al marcador, dándose por válida la decisión del linier que tomó en un primer momento. De esta manera, España se hubiera medido a Uruguay y los portugueses lucharían por llegar a cuartos frente a los rusos.

El grupo de Dinamarca y Francia también hubiera sufrido cambios. Sin la decisión del videoarbitraje, los daneses les quitarían el primer puesto a los franceses. Sumarían siete puntos, al igual que Portugal. Dinamarca hubiera vencido a Australia en vez de empatar. Francia hubiera hecho lo mismo con los australianos en su primer partido. La falta dentro del área a Griezmann nunca se hubiera pitado. Los franceses se medirían en octavos contra Croacia en el lado menos duro del torneo. En cambio, Dinamarca se enfrentaría con Argentina.

Por último, en el grupo F México vería recompensadas sus dos victorias transformadas en un primer puesto en solitario y no con un escaso segundo puesto. Suecia, además, pasaría por detrás con cuatro puntos —empatado con los coreanos— gracias a la diferencia de goles con la selección que mandó a casa a los alemanes. De esta manera, Brasil esperaría a Suecia y México se mediría con Suiza.

Así quedarían los cruces de octavos al completo sin la aplicación del VAR. Los partidos marcados en naranja son los que se verían alterados en comparación con los que se dan en la actualidad: