Feliciano, de récord: 66 grandes consecutivos

“He superado a Roger Federer en algo, así que eso ya es mucho...”, bromeaba Feliciano López tras batir a Federico Delbonis (6-3, 6-4 y 6-2) y lograr un registro histórico, puesto que nadie, en toda la historia del tenis, había conseguido enlazar tantas participaciones consecutivas (66) en los Grand Slams.

Hasta ahora, el toledano, de 36 años, compartía el récord con el suizo (65), pero con su presencia en esta edición figura ya en solitario. “Primero hay que hacer las cosas bien y luego tener un poco de suerte, porque a veces no puedes controlar las lesiones...”, comentó. “Entre la forma que tengo de jugar y el haberme cuidado un poco más en estos últimos años me ha ayudado, y a eso hay que unirle el deseo de seguir jugando, una mentalidad fuerte”, detalló el español, al que le espera en la siguiente ronda Del Potro (6-3, 6-4 y 6-3 a Peter Gojowczyk).

Profesional desde 1997, el español abrió su secuencia en 2001. Entonces cedió frente a Carlos Moyà en la ronda ininicla de Roland Garros y no se ha ausentado de un solo Grand Slam. Superó, de esta forma, a Federer, y ahora encabeza un listado en el que también destacan Fernando Verdasco (61), Wayne Ferreira (56), Stefan Edberg (54), Andreas Seppi (53), Tomas Berdych (52), Novak Djokovic (51) o Guillermo García-López, David Ferrer y Stan Wawrinka (50).

“Un jugador que tiene un tenis de menos desgaste tiene más posibilidades de tener una carrera más larga que otro con un juego que requiere de más esfuerzo”, prosiguió. “Pero eso no se puede planificar. Cada tenista tiene unas condiciones naturales; yo, por ejemplo, tengo el saque”, continuó. “Hoy día, en este deporte, hay que ser un atleta”, expuso el toledano, que desde hace tiempo no ingiere refrescos ni leche, ni tampoco come pan.

“Al final, para llegar a jugar al tenis de forma profesional hacen falta muchas cosas. Yo soy competitivo, tengo el físico adecuado y mi estilo me ha favorecido. Estas tres cosas creo que son las que me han permitido llegar hasta aquí. Hay toda una vida dedicada a esto”, finalizó Feliciano.